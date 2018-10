Uhapšen osumnjičeni za slanje eksplozivnih pošiljki

Američki FBI uhapsio je osobu koja se dovodi u vezu s talasom eksplozivnih pošiljki koje su posljednjih dana slane poznatim kritičarima američkog predsjednika Donalda Trampa.

Osumnjičenu osobu je uhitio FBI i nalazi se u pritvoru.

Kako javlja "Washington post", uhapšeni muškarac živi na Floridi nedaleko pošte putem kojeg je, sumnja se, slao smrtonosne pakete. Za sada se ne zna da li je djelovao sam ili je imao pomoć.

"CNN" puiše da je policija prebacila njegov bijeli kombi koji je izlijepljen naljepnicama podrške američkom predsjedniku Trampu

Prethodno je FBI saopštio da je presreo još dva sumnjiva paketa upućena poštom i adresirana na predstavnicu Demokratske partije iz Kalifornije u Predstavničkom domu Kongresa SAD Maksin Voters.

Presretnuti paketi imaju slične karakteristike kao pet ranije otkrivenih eksplozivnih naprava, upućenih na adrese političara i medija.

