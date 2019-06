Uhapšen policajac koji se krio dok je manijak ubijao djecu

Skot Piterson, bivši policajac u okrugu Brauard na Floridi, uhapšen je i protiv njega je podignuta optužnica od 17 tačaka zbog zanemarivanja dužnosti prilikom masakra u srednjoj školi u Parklandu, kada je 14. februara 2018. Nikolas Kruz (19), bivši učenik ove škole, usmrtio 17 osoba.

Piterson je u trenutku masakra bio na dužnosti i istraga je utvrdila da se on 40 minuta krio prije nego što se ohrabrio da uđe u zgradu škole. Tužilac smatra da bi bilo manje žrtava da je on pravovremeno i na odgovarajući način reagovao. Osim zbog zanemarivanja dužnosti, on je optužen i za nemar i laganje.

Kada je Piterson odlučio da uđe u školu, ubica je već ispalio oko 75 metaka.

Piterson je tokom karijere više puta prošao obuku o reagovanju u kriznim situacijama. Zanimljivo je i to što je njega i sam predsjednik SAD Donald Tramp u više navrata nazvao kukavicom.

Nakon masakra, on je podnio ostavku i tvrdio je da nije čuo odakle pucnji dolaze.

Ako Piterson bude osuđen, prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna. Roditelji ubijene djece jednoglasni su po pitanju njegove krivice i izjavljuju da bi trebao "da trune u paklu".

"Srećna sam jer je pravda konačno zadovoljena. Piterson treba doživotno da robija jer nije uradio ništa da otkloni opasnost u kojoj su izgubljeni brojni životi," rekla je Lori Alhadef, čija je 14-godišnja ćerka Alisa ubijena kobnog dana.

