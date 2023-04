Uhapšena dva muškaraca zbog šale o "suši terorizmu"

OSAKA - Japanska policija uhapsila je dvojicu muškaraca koji su objavili snimak na kojem se vidi kako jedan od njih jede đumbir iz zajedničke posude u šali koja je postala poznata kao "suši terorizam".

Policija prefekture Osake saopštila je da su Riu Šimacu i Tošihide Oka uhapšeni pod sumnjom da su ometali poslovanje te uništavali i prljali imovinu.

U videu koji je snimio Oka i koji je podijelio na društvenim mrežama, Šimacu se vidi kako više puta trpa nasjeckani ukiseljeni crveni đumbir - glavni dodatak za popularno jelo od govedine - u usta svojim štapićima umjesto hvataljkama koje bi kupci trebali koristiti, rekla je policija.

Šimacu je rekao policiji da je želio nasmijati ljude.

Oka je rekao da je on bio taj koji je podstakao Šimacua da učini nešto smiješno, a video je podijelio jer je bio smiješan i želio je da ga ljudi vide, rekla je policija i dodala da dvojac nema ništa protiv restorana.

Policija je uhapsila Šimacua (35) u martu, a Oka (34) ove sedmice, rekli su zvaničnici, a obojica su priznali optužbe za koje se terete.

Ako budu osuđeni za ometanje poslovanja, mogli bi se suočiti s novčanom kaznom do 500.000 jena (3.000 funti) ili do tri godine zatvora. Za uništavanje imovine mogli bi dobiti do tri godine zatvora ili novčanu kaznu do 300.000 jena (1.800 funti).

Njihova se šala pojavila u februaru kada je kupac obavijestio lanac o videu, što je navelo restoran da se privremeno zatvori kako bi se bacio sav začin od đumbira i očistile posude, rekla je policija. Slučaj je policiji prijavio i lanac restorana Jošinoja.

Policija je identifikovala restoran samo kao dio lanca Jošhinoja, u četvrti Suminoe u Osaki.

Jošinoja Holdings je rekao da je žalosno što je vijest o šali izazvala nelagodu kod mnogih kupaca, dok je postavila pitanje sigurnosti cijele prehrambene industrije, te da se kompanija nada da se slični problemi neće ponoviti, izvijestio je "Kyodo News".

Gjudon po razumnoj cijeni, zdjela riže prelivena govedinom s okusom soje i lukom, popularan je obrok, a incident u Jošinoji, koja ima više od 1.100 prodajnih mjesta širom zemlje, očito je izazvao zabrinutost, budući da se dogodio samo nekoliko sedmica nakon niza šala u suši lancima koji su postali poznati kao "suši terorizam".

U jednom slučaju, policija je u februaru uhapsila trojicu zbog navodnog ometanja poslovanja lizanjem vrha zajedničke flaše soja umaka, hvatanjem sušija u prolazu golim rukama i jedenjem u velikom "okretnom" suši restoranu u centralnom Japanu.

Drugi suši lanci bili su pogođeni sličnim podvalama i preduzeli su mjere, uključujući instaliranje nadzornih kamera za nadzor kupaca ili čak zaustavljanje svojih pokretnih traka za posluživanje sušija, prenosi "IrishNews".