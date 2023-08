Uhapšena zbog navodne zavjere za atentat na Zelenskog (VIDEO)

KIJEV - Ukrajinska sigurnosna služba privela je Ukrajinku u vezi s navodnom zavjerom za napad na predsjednika Volodimira Zelenskog, saopštila je služba u ponedjeljak.

Žena, koja je iz Mikolajeva, ali nije javno imenovana, bila je na ispitivanju, rekli su zvaničnici.

Ona je bila dio zavjere čiji je navodni cilj bio ubistvo Zelenskog tokom njegove prošlosedmične posjete Mikolaivu, jugoistočnom gradu u blizini fronta, rekli su zvaničnici.

Navodno je planirala ruskim snagama prenijeti informacije o lokaciji Zelenskog, uključujući određena mjesta u regiji Mikolaiv gdje je Zelenski bio u posjeti.

Rusi bi tada naredili navodni vazdušni napad kako bi ga ubili, tvrdili su ukrajinski zvaničnici, prenosi "ABC".

