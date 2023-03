Uhapšene 234 osobe nakon sinoćnih protesta u Parizu (VIDEO)

PARIZ - Nakon sinoćnih demonstracija u Parizu protiv reforme penzionog sistema, uhapšene su 234 osobe,

Na ulicama Pariza sinoć je bilo angažovano 2.000 policajaca, a tokom nereda je povređeno 11 policajaca i žandarma, prenosi portal francuske televizijske stanice BFMTV.

Vatrogasci su u Parizu ugasili 240 zapaljenih gomila smeća, koje je ostalo na ulicama glavnog grada Francuske zbog štrajka komunalnih radnika

Policija je sinoć ispalila suzavac na demonstrante u Parizu koji su se okupili odmah nakon glasanja o nepovjerenju vladi Francuske u parlamentu, prenio je Rojters.

Sindikati i opozicione stranke najavili su da će intenzivirati proteste u pokušaju da spriječe reformu penzionog sistema.

Protesti su usmjereni protiv usvojene reforme penzionog sistema, koji predviđa podizanje minimalne starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine.

Pokušaj izglasavanje nepovjerenja vladi Francuske juče je podržalo 278 poslanika, samo devet manje od potrebnog broja od 287 da bi glasanje bilo uspješno.

Paris, France… this is absolutely epic, this is a revolution RESIST pic.twitter.com/GCaOqpiK2c