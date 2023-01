Uhapšeni mafijaški bos bio miljenik žena, skrivale ga tokom bjekstva

RIM - Najtraženiji mafijaški bos, koji se smatra šefom sicilijanske Koza nostre, Mateo Mesina Denaro (60), koji je uhapšen danas nakon 30 godina bekstva, bio je omiljen među ženama, a mnoge su mu u tome pomagale.

Jedna od njih, Matea Mesi čak je osuđena za pomaganje, jer ga je skrivala u svojoj kući tokom bjekstva, prenosi italijanski list "Mesađero".

Pored nje, kao njegovi glavni pomagači pominju se i Frančeska i izvijesna Andrea iz Austrije.

Kako navodi list, prisustvo velikog broja žena uobičajeno je za "modernog šefa mafije", i dodaje da je od svih najduže bio u vezi sa Mesijevom koja je uhvaćena zahvaljujući jednom presretnutom telefonskom razgovoru i ljubavnoj poruci.

Prilikom bjekstva on se često kretao na različitim lokacijama, a obično je boravio u luksuznim vilama svojih pomagača, u koje je često vodio i "svoje žene", prenosi Tanjug.

On je žene često zvao lažnim imenima, kojima se i sam služio prilikom putovanja.

Prije nego što ga je osvojila Marija, bio je u vezi sa austrijskom državljankom Andreom Hasler koja je radila u hotelu u Selinuntu. Poslije nekog vremena preselila se iz hotela u jednu vilu, jer se, prema glasinama, u nju zaljubio menadžer hotela koji je zbog toga ubijen.

Nakon Andree, Denaro je stupio u vezu sa Frančeskom Alanjanom, sestrom knjigovođe Karmela Patija koji je važio za njegovog veoma bitnog saradnika.

Iz veze sa njom Denaro je 1996. godine dobio ćerku Lorencu, a one su smještene u kuću njegove majke u Kastelvetranu. Iz te kuće majka i ćerka su otišle 2013. godine, a do danas nije jasno da li je to bio čin pobune djevojčice ili, što se čini vjerovatnijim, izbor izazvan činjenicom da majka i ćerka više nisu mogle da žive u kući koju su opsjedali policija i karabinjeri.

Lorenca je 2021. dobila dijete.

Denaro, poznat i kao "Dijabolik" uhapšen je u privatnoj klinici Madalena u Palermu, gdje se, prema izvorima iz klinike, liječio od tumora najmanje godinu dana, prenio je italijanski dnavnik "Korijere dela sera".

Prilikom hapšenja pokušao je da pobjegne, ali su ga karabinjeri uhvatili.

Djetinjstvo i adolescenciju proveo je u kući svoje bake, a zatim je živio sa majkom stalno u atmosferi pretresa, provjera i policijskih racija.

O njegovom sinu Frančesku (29 ili 30) malo se zna, samo je poznato da ima imidž nemilosrdnog plejboja koji nosi "Rej Ban" naočare i dizajnerske košulje.

Policija je za informacije o Denaru nudila nagradu od milion i po evra.