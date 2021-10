Uhapšeni premijer Sudana pušten kući

​Sudanskom premijeru Abdalahu Hamdoku i njegovoj supruzi, koji su privedeni nakon što je vojska izvršila puč i preuzela vlast, dozvoljeno je da se vrate u svoju kuću u Kartumu, potvrdio je danas jedan vojni zvaničnik.

Hamdok je oslobođen nakon što je međunarodna zajednica osudila vojni udar i pozvala vojsku da oslobodi sve vladine zvaničnike koji su u ponedjeljak pritvoreni neposredno nakon što je general Abdel-Fatah Burhan preuzeo vlast, prenosi AP.

Zahtijevajući anonimnost, jedan vojni zvaničnik je potvrdio da su Hamdok i njegova supruga slobodni da se kreću i komuniciraju i dodao da je njihova kuća u luksuznom kartumskom kvartu Kafuri "pod jakim obezbjeđenjem".

General Burhan je ranije danas izjavio da je Hamdok zadržan u pritvoru radi sopstvene bezbjednosti i da će vjerovatno biti pušten, ali je i upozorio da bi se drugi članovi raspuštene vlade mogli suočiti sa suđenjem jer podstrekuju proteste protiv vojnih vlasti koji se nastavljaju na ulicama.

Dan nakon što je sudanska vojska preuzela vlast prodemokratski demonstranti blokirali su improvizovanim barikadama i zapaljenim gumama ulice glavnog grada, a u ponedjeljak su vojnici pucali na masu i ubili četvoricu demonstranta.

Do vojnog udara i preuzimanja vlasti je došlo nakon višenedjeljnih tenzija između predstavnika vojnih i civilnih vlasti oko tempa tranzicije Sudana ka demokratiji.

To je prijetilo da izbaci iz kolosijeka proces demokratske trazicije, koji je započet svrgavanjem dugogodišnjeg autokrate Omara al-Bašira tokom narodne pobune prije dvije godine.

U svom drugom javnom nastupu od preuzimanja vlasti, general Burhan je danas izjavio da je vojska bila primorana da se umiješa u rješavanje sve intenzivnije političke krize.

"Ima ljudi koji govore o diskriminaciji, a to može da nas dovede do građanskog rata koji bi doveo do rasparčavanja ove zemlje, razaranja njenog jedinstva, njenog tkiva i društva. Ove opasnosti su pred nama", upozorio je general Burhan tokom konferenciji za novinare koju je prenosila TV.

Vojni puč je izveden manje od mjesec dana prije nego što je Burhan trebalo da prepusti civilnom političaru nadležnosti nad Suverenim savjetom, tijelom koje upravlja Sudanom, čime bi vojska bila udaljena od glavnih poluga vlasti.

Iz kancelarije svgnutog premijera poslato je saopštenje u kojem se vojne vlasti optužuju za djelovanje u saglasju sa islamistima koji su se zalagali za uspostavljanje vojne vlasti u Sudanu i drugim političarima povezanim sa svrgnutim islamističkim liderom, autokratom Omarom al-Baširom.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo je kasnije danas iza zatvorenih vrata da raspravlja o situaciji u Sudanu.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je svjetske sile da se okupe i odlučno se izjasne protiv vojnog puča, poručivši da je potrebno jedinstvo da bi se svijet sučio sa "epidemijom državnih udara".