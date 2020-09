"Uhapsite Bila Gejtsa" - hiljade Australijanaca protiv milijardera

Veliki broj Australijanaca izašao je na ulice, zahtijevajući hapšenje milijardera Bila Gejtsa.

Na velikom muralu u Melburnu prikazan je osnivač Majkrosofta kako se smiješi i drži špric, govoreći: "Vrijeme je da instalirate apdejt".

U međuvremenu, protesti su organizovani u gradovima širom Australije. Australijanci i dalje traže da se Gejts suoči sa optužbama za "zločine protiv čovječnosti".

The crowd has broken into chants of "arrest Bill Gates" at the anti-lockdown protest at Parliament House in Melbourne @theage. The crowd has grown considerably since midday. pic.twitter.com/T13u3s7Ld7