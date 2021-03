"Ukidanje obaveznog nošenja maski - neandertalsko razmišljanje"

NJUJORK - Američki predsjednik Džo Bajden rekao je da su odluke o ukidanju obaveznog nošenja maski, što su učinili guverneri Teksasa i Misisipija, jednake "razmišljanju neandertalaca" imajući u vidu da je sve više mrtvih zbog virusa korona.

Na pitanje da li ima poruku za Teksas i Misisipi, Bajden je u izjavi novinarima ocijenio da je to velika grška.

"Nadam se da su do sada svi shvatili da su te maske bitne", rekao je Bajden.

On je istakao da sve šira vakcinacija predstavlja veliki iskorak u suzbijanju pandemije, ali je od suštinskog značaja ostati na oprezu kada se radi o nošenju maski, pranju ruku i držanja socijalne distance.

"Posljednje što nam sada treba je razmišljanje neandertalaca, u smislu sada je sve fino, skinite maske, zaboravite sve. To je i dalje važno", rekao je Bajden.

Bajden je podsjetio da je u SAD od posljedica infekcije do sada umrlo 511.000 ljudi, te da će biti potrebno vrijeme da se svi vakcinišu.

U SAD na dnevnoj bazi je oko 50.000 zaraženih, iako je do sada raspodijeljeno oko 100 miliona doza vakcina, a vakcinisano više od 50 miliona ljudi.

"Od ključne je važnosti da slijedimo nauku - perite ruke vrućom vodom i to radite često. Nosite maske i držite distancu. Ja znam da to ljudi znaju, volio bih kada bi to znali i neki naši izabrani zvaničnici", rekao je Bajden.