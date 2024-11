Ukrajina: Kijev ne razmatra scenarije da SAD ukinu vojnu pomoć

KIJEV - Ukrajina ne razmatra scenarije da Sjedinjene Američke Države ukinu vojnu pomoć i pozdravlja napore administracije predsjednika SAD Džozefa Bajdena da iskoristi svu dodeljenu pomoć što prije, izjavio je danas portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Heorhij Tihij.

"Ne razmatramo scenarije da SAD umanjuju vojnu pomoć zato što mislimo da uopšte nije u najboljem interesu Vašingtona da preduzmu takav korak", rekao je Tihij novinarima, prenio je Rojters.

On je istakao da postoje glasovi širom svijeta koji pretpostavljaju da će Ukrajina biti prinuđena da pregovara, ako isporuka vojne pomoći bude smanjena.

"To nije tačno, to se jednostavno neće desiti čak i ako dođe do takvog scenarija", rekao je on i dodao da bi takav potez, naprotiv, doveo do ekspanzije rata.

Bijela kuća planira da požuri sa slanjem milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini pod predsjednikom Džozefom Bajdenom, koji napušta tu funkciju u januaru, prenio je Rojters.

Kako su za tu agenciju rekli neimenovani zvaničnici, sa slanjem pomoći Ukrajini se žuri da bi se vlada u Kijevu ojačala prije inauguracije novoizabranog predsjednika Donalda Trampa 20. januara.

Tramp je kritikovao Bajdenovu pomoć Ukrajini, što je podstaklo zabrinutost za budućnost podrške Sjedinjenih Američkih Država predsjedniku Ukrajine Volodomiru Zelenskom, dok su pod kontrolom republikanaca Bijela kuća, Senat i vjerovatno Predstavnički dom.

Predstavnički Dom pod kontrolom republikanaca je posljednji put u aprilu odobrio pomoć za Ukrajinu, uključujući ovlašćenje da Bajden prenosi milijarde dolara u oružju iz američkih zaliha u Ukrajinu, osam mjeseci nakon što je Bajden prvi put zatražio dodatnu pomoć, uz podršku više demokrata nego republikanaca.

Od ovlašćenja za prenos oružja usvojenog u aprilu, preostala je realizacija još 4,3 milijarde, pored transfera u vrijednosti od 2,8 milijardi dolara koje su odobrene u prethodnim mjerama potrošnje, i dve milijarde dolara za finansiranje kupovine novog naoružanja.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Dok se kandidovao za drugi četvorogodišnji mandat, Tramp je insistirao da predsjednik Rusije Vladimir Putin nikada ne bi izvršio invaziju na Ukrajinu 2022. godine da je on bio na funkciji, dodajući da bi "mogao da riješi to za 24 sata".

Tramp je prošle godine rekao da će Kijev možda morati da ustupi teritorije za postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom, što je Ukrajina odbila kao naznaku i što Bajden kao predsjednik SAD nikada nije predložio.

Novoizabrani potpredsjednik Džej D. Vens, je glasni kritičar pomoći Ukrajini, koji tvrdi da bi vlada sredstva bolje utrošila na domaće prioritete.

