Ukrajina: Moguć veliki rat s Rusijom

Rusija može da zatvori Azovsko more za ukrajinske brodove, ali to bi moglo da dovede do "velikog rata" sa Ukrajinom, izjavio je bivši zamjenik načelnika Oružanih snaga Ukrajine, general-pukovnik Igor Romanjenko u svom članku za "Apostrof".

Međutim, Romanjenko smatra da bi vojni sukob sa Moskvom bio nesvrsishodan za Kijev, jer on neće moći da odgovori ruskoj vojsci. On je dodao da Zapad neće slati trupe u Ukrajinu, jer se plaši da će zbog toga početi Treći svjetski rat.

"Jedina pomoć na koju Kijev može da računa je diplomatska i ekonomska", ističe Romanjenko.

"Vojsku nam neće poslati, jer Zapad ne želi da se ovaj rat proširi na globalni nivo i preraste u Treći svjetski. On će aktivno pomagati na diplomatskom i ekonomskom frontu i u vojnoj oblasti, ali da se bori za Ukrajinu — to neće", istakao je on.

Romanjenko je dodao da bi protiv Rusije mogle da budu pooštrene sankcije, ali da sumnja u njihovu efikasnost.

"Sankcije protiv Rusije ne mogu da se uporede sa Reganovim sankcijama protiv Sovjetskog saveza, to jest ne diraju se finansije, ne dira se energetika, a Kremlj i dalje ima ozbiljne rezerve", požalio se vojni ekspert.

Ranije je član Savjeta Federacije Rusije Franc Klincevič izjavio da bi Rusija mogla da blokira Azovsko more za prolazak ukrajinskih brodova, kao odgovor na to što su ukrajinske vlasti zadržale 15 ruskih brodova koji su uplovili u luke na Krimu.

Kijev je više puta optuživao Moskvu za "destabilizaciju" situacije, ne navodeći pri tome nikakve dokaze za svoje tvrdnje.

(Sputnjik)