Ukrajina: Oborili smo dva ruska aviona (VIDEO)

KIJEV - Ukrajinske vlasti saopštile su da su jutros oborile dva ruska vojna aviona.

Kako su objavile ukrajinske vazdušne snage, radi se o avionima SU-34 i SU-35S. Do rušenja aviona, kako pišu Ukrajinci, došlo je na istoku zemlje

Rusi ovu vijest nisu potvrdili.

"U tri dana ukrajinske snage uništile su šest aviona", objavili su Ukrajinci.

Prema nekim informacijama, avion SU-35 pao je u Azovsko more.

Pojavio se i snimak navodnog spašavanja pilota.

This morning, Ukrainian Air Forces reported shooting down two Russian aircraft this morning: a Su-35 and Su-35. A video appeared that reportedly shows one of the pilots "facedown" in the sea. This was confirmed by Ukrainian Air Forces commander. Russian helicopters are flying… pic.twitter.com/aNwV5S8kAt