Ukrajina i Moldavija dobile datum za početak pregovora sa EU

Ambasadori zemalja članica Evropske unije "načelno" su pristali da započnu pristupne pregovore s Kijevom i Kišinjevom, saopštilo je belgijsko predsjedništvo Evropske unije.

Mađarska će sljedeći mjesec preuzeti rotirajuće predsjedavanje.

Ambasadori Evropske unije složili su se u petak da će službeno započeti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom, prema belgijskom predsjedavanju EU-om.

Ukrajina je podnijela zahtjev za pridruživanje EU nedugo nakon početka sukoba u Ukrajini u februaru 2022. Ona i susjedna Moldavija dobile su status kandidata četiri mjeseca kasnije, prenosi Telegraf.

"Ambasadori su se načelno složili oko pregovaračkih okvira za pristupne pregovore Ukrajine i Moldavije", objavilo je belgijsko predsjedništvo.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine and Moldova . The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.