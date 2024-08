Ukrajina i dalje napreduje, ali znatno sporije

KIJEV, MOSKVA – Ukrajina i dalje napreduje unutar Rusije i proširuje teritoriju pod svojom kontrolom, ali je tempo napredovanja znatno usporen jer su se ruske snage umeđuvremenu konsolidovale i bolje organizovale.

BBC piše da je tokom četvrtka Ukrajina prešla iz Kurske u Belgorodsku oblast dok su istovremeno uništile most na sjevernom dijelu ove oblasti, kako bi odsjekle dolazak ruskih pojačanja.

Najveći izazov za ukrajinske vojnike je rusko oružje na koje idalje nemaju odgovor – klizne bombe koje ruski bombarderi bacaju s daljine od 70 do sto kilometara, a onda satelitskim navođenjem pogađaju ukrajinske položaje. BBC-jev reporter je rekao da se nalazio više od kilometar i po od mjesta pada jedne ovakve bombe, a da se sve oko njega zatreslo od siline detonacije. Obzirom da su Ukrajini počeli pristizati avioni F-16, dio analitičara vjeruje da bi oni mogli biti naoružani projektilima vazduh-vazduh dometa od više od stotinu kilometara, čime bi mogli "otjerati" ruske avione s kliznim bombama.

Umeđuvremenu, Rusija dovlači nove snage u Kursk, ali idalje ne želi da povuče svoje najbolje jedinice iz Dombasa, koji idalje smatra prioritetom svoje operacije.

"Visoki zapadni zvaničnici rekli su za CNN da Rusija preraspoređuje hiljade vojnika kako bi pokušala zaustaviti ukrajinsku navalu. Za većinu se smatra da su neobučeni vojni obveznici iz drugih dijelova zemlje", piše BBC, citirajući članak CNN-a u kojem se ističe da je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, obećao majkama regruta da njihovi sinovi neće učestvovati u ratu, što se sada promijenilo jer u borbama na ruskoj teritoriji učestvuju i oni.

Ruski list Izvestia citirao je Nikolaja Patruševa, bliskog Putinovog saradnika i ruskog obavještajca, koji tvrdi da su ukrajinsku operaciju u Rusiji pomogli NATO i specijalne zapadne službe.

"Izjave američkog rukovodstva da nije bilo umiješano u zločine Kijeva u regiji Kursk nisu tačne... Bez njihovog učešća i direktne podrške, Kijev se ne bi upustio da uđe na rusku teritoriju", rekao je on.

BBC ističe da se SAD nalaze u delikatnoj situaciji kako da se odnose prema ukrajinskoj operaciji.

"Vašington se idalje pokušava sabrati nakon munjevitog napada Ukrajine na rusku oblast Kursk dok postaju sve jasniji razmjeri smjelog kockanja u koje se upustio predsjednik Zelenski", piše BBC, uz napomenu da bi ova operacija mogla imati implikacije na dugoročno mijenjanje stava SAD-a o tome kako Ukrajina može koristiti oružje koje isporučuje Amerika.

Reporter BBC-a tvrdi da je napad iznenadio i Rusiju i Zapad, te da on dovodi u dilemu i Džoa Bajdena, američkog predsjednika koji pokušava da formuliše američku politiku prema Ukrajini na način da pomogne Kijevu da se odbrani od ruske invazije, ali da istovremeno ne poraste rizik od eskalacije između Zapada i Rusije.

"Kako je predsjednik Putin uvijek pokušavao da prikaže sukob kao rat između Rusije i Zapada, Bajden je nastojao postaviti jasna ograničenja američke politike kako bi ublažio taj narativ i spriječio eskalaciju. Ali ukrajinski napad na Kursk - najveći upad strane vojske u Rusiju od Drugog svjetskog rata, prema vojnim analitičarima - pokrenuo je niz hitnih pitanja za Bijelu kuću", ističe ovaj medij.

Istovremeno, ako je cilj ukrajinskog upada u Rusiju slabljenje ruskog pritiska na Dombas, to se za sada nije desilo. Ruske snage nalaze se na korak do Pokrovskog, strateški važnog ukrajinskog grada kroz koji prolazi važna saobraćajnica za snabdijevanja cijelog istočnog dijela fronta. Ukoliko bi ovim gradom ovladali, Rusi bi bili u poziciji da slome cijeli sektor ukrajinske odbrane, što bi Ukrajini moglo zadati velike glavobolje. Dio analitičara smatra da je za Ukrajinu bilo bolje da su ove dragocjene dobro obučene jedinice umjesto u Kursk usmjerili u Dombas da tamo pomognu zaustavljanju ruskih naleta. Međutim, ukoliko Ukrajina uspije da se učvrsti u ruskoj teritoriji, to bi moglo znatno povećati pritisak na Kremlj, što bi moglo značiti da se ukrajinsko kockanje isplatilo.

