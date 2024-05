Ukrajina izvela napad na rusku vazdušnu bazu na Krimu (FOTO/VIDEO)

​KRIM - Ukrajina je, kako prenosi "Newsweek", upotrijebila rakete koje joj je isporučio SAD, a taj je napad izazvao požare u ruskoj vojnoj vazdušnoj bazi na Krimu. Tokom svoje posjete Kijevu, američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je da su američki ATACMS dio novoisporučenog oružja koje je već "na prvim crtama".

Telegram kanal Astra objavio je fotografije plamena na aerodromu Belbek u blizini grada Sevastopolja nakon napada koji se dogodio u noći na utorak.

Ruski državni mediji su izvijestili da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili 10 operativno-taktičkih projektila ATACMS (Army Tactical Missile System) nad Krimskim poluostrvom, na koje je u zadnje vrijeme i sve više ukrajinskih udara.

Tonight, Ukrainian forces reportedly carried out a massive missile strike on Belbek Airbase in Russian occupied Crimea, utilizing MGM-140 ATACMS tactical ballistic missiles. Russian sources report numerous explosions in the area. pic.twitter.com/aM3w2K5ak9

Korisnik društvene mreže Twtter, OSINT Technical je objavio NASA-ine satelitske slike, za koje kaže da pokazuju velike požare koji su bjesnili na aerodromu tokom dva sata.

Ukrajinske snage su navodno izvele veliki raketni napad na vazdušnu bazu Belbek na Krimu, koristeći taktičke balističke projektile MGM-140 ATACMS. Ruski izvodi javljaju o brojnim eksplozijama na tom području, navodi se u izvještaju.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u srijedu da su jedinice suzbile veliki vazdušni napad ukrajinskih snaga na poluostru Krim, a guverner krimskog lučkog grada Selastopolja Mihail Razvožajev, kojeg je postavila Rusija, rekao je da je vazdušna baza Belbek meta Ukrajine, javlja "CNN".

Ukraine strikes ATACMS missiles at military airfield in Crimea On the night of May 15, Ukraine launched a massive missile attack on Crimea. The main target was the Belbek military airfield near Sevastopol, where the 38th fighter aviation regiment of the 4th Guards Air… pic.twitter.com/XY3924wN3Y