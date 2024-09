Ukrajina napala Rusiju sa mora (VIDEO)

NOVOROSIJSK - Andrej Kravčenko, gradonačelnik ruskog grada Novorosijska, objavio je da su ukrajinski pomorski dronovi napali tu važnu luku, jednu od najvećih na Crnom moru.

Kijev post prenosi da je Novorosijsk od strateške važnosti za Rusiju zbog vojne logistike.

#UkraineRussiaWar #Kharkiv#S300 #Toretsk #BlackSea #Belgorod #Kursk #F16 #Kyiv Ukraine has launched an attack on the Russian Black Sea Fleet in Novorossiysk, Russia, with several unnamed surface drones (USV) Shooting and explosions were heard for several hours. It is noted… pic.twitter.com/1VGTbkeZfq