Ukrajina napala ruski aerodrom: Glavna zgrada uništena (VIDEO)

KRASNODAR - Ruski vojni aerodrom Hanskaja u blizini Krasnodara bio je noćas meta ukrajinskih vazdušnih udara.

Kijev post u objavi na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (navodi da je su podaci sa satelitskih snimaka NASA FIRMS potvrdili da su uništene glavne zgrade aerodroma.

Navodi se se da se detonacije i dalje nastavljaju, kao i da požar koji je izbio nakon napada nije ugašen, prenosi b.92.

Snimci posljedica napada pojavili su se na društvenim mrežama gdje se navodi da se aerodrom nalazi u selu Hanskaja i da je on zvanično zaveden kao baza za obuku, ali da snimci sa mape Jandeksa pokazuju da se tu nalaze potpuno operativni bombarderi Su-34 i borbeni avioni Su-35.

Overnight, another Russian military airfield was targeted in Ukrainian strikes, with NASA FIRMS data confirming destruction in the main buildings of the Khanskaya airfield near Krasnodar. Fires and detonations continuing now. pic.twitter.com/FhDLzBUPYy

Navodi se takođe da je evakuisano susjedno selo Rodnikovi.

This morning, drones attacked the airfield in the village of Khanskaya, not far from Maikop. This airbase is listed as a training base, but thanks to fresh images on the Yandex map, you can see that now it is home to not only L-39 trainers, but also fully operational Su-34… pic.twitter.com/zieIAvAMqI