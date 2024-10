Ukrajina pogodila postrojenja sa "proizvodima od strateške važnosti za Rusiju" (VIDEO)

MOSKVA - Ukrajinski dronovi napali su tokom protekle noći četiri fabrike u Tulskoj, Tambovskoj i Voronješkoj oblasti u Rusiji.

Kijev indipendent navodi da su to objavile lokalne vlasti tih oblasti.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je protivvazdušna odbrana (PVO) uništila 11 dronova iznad Brjanske oblasti, tri iznad Belgorodske oblasti, dva iznad Kurske oblasti i po jedan iznad Tulske oblasti i Orelske oblasti.

Strike UAVs attacked distilleries in Tula and Tambov regions - local authorities ▪️ The Efremov distillery and a plant in the village of Luzhkovsky in the Tula Region were damaged. In the Tambov region, the Biokhim plant caught fire. ▪️ In the Bryansk region, drones attacked… pic.twitter.com/f5yTMeFhsK