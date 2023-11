Ukrajina preuzela odgovornost za ubistvo Filiponenka

KIJEV - Glavna uprava Vojnoobavještajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je da je preuzela odgovornost za ubistvo poslanika Narodnog savjeta LNR i bivšeg načelnika uprave Narodne milicije LNR Mihaila Filiponenka.

Poslanik Narodnog savjeta LNR i bivši načelnik uprave Narodne milicije LNR Mihail Filiponenko poginuo je u danas u Lugansku, objavio je na Telegramu poslanik regionalnog parlamenta Jurij Jurov.

FIliponenko je nastradao u eksploziji bombe postavljene pod automobil ispred kuće u kojoj je živio, a ovo nije prvi pokušaj atentata na ovog političara. Jurov, koji je i prenio inicijalnu vijest o smrti FIliponenka je podsetio da je pokušaj ubistva Filiponenka izveden i 21. februara, prenosi Srbija danas.

#BREAKING: Ukraine's military intelligence agency said it conducted an operation with resistance forces in occupied eastern Luhansk region to kill Russian-backed lawmaker Mikhail Filiponenko with a car bomb on Wednesday morning, according to Reuters.