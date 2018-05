Ukrajina prijeti rušenjem Krimskog mosta

KIJEV - Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Igor Mosijčuk zaprijetio je uništavanjem Krimskog mosta preko Kerčkog moreuza.

"Kerčki most je neprijateljska infrastruktura. Zašto neprijateljska? Jer povezuje okupiranu teritoriju sa kopnenim dijelom zemlje-agresora. Naravno, nakon oslobađanja Krima, tokom dalje deokupacije, to je strateški objekat. Svaka normalna zemlja na svijetu koja je u ratu za svoju teritoriju, za svoje ljude, naravno da pokušava da uništi neprijateljsku infrastrukturu — most, željezničku stanicu, aerodrom", objasnio je Mosijčuk gostujući na televiziji "112 Ukrajina".

Odgovarajući na pitanje da li će on lično učestvovati u rušenju mosta, poslanik je odgovorio da bi to svakako učinio da je ministar odbrane.

Ranije je na sajtu "Vašington egzaminera" objavljen članak novinara Toma Rogana, u kojem je on napisao da je Krimski most sam po sebi "nečuvena uvreda" za Ukrajinu kao naciju i predložio da se bombarduje uprkos "mogućim" recipročnim mjerama.

Most preko Kerčkog moreuza je najduži u Rusiji i njegova dužina iznosi 19 kilometara. Drumski saobraćaj preko mosta krenuo je šest meseci pre prvobitno postavljenog roka.

Krim je postao sastavni dio Rusije u martu 2014. godine nakon referenduma održanog nakon državnog prevrata u Kijevu. Velika većina stanovnika poluostrva (96,77 odsto) glasala je za ujedinjenje sa Rusijom.

(Sputnjik)