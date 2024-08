Ukrajina saopštila uslov za prestanak ofanzive u Kurskoj oblasti

KIJEV - Ukrajina je navela da će prestati sa napadima na ruske oblasti ako Moskva pristane na pravedan mir.

Portparol ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi navodi da Ukrajina nije zainteresovana za zauzimanje teritorija u Rusiji i da je ukrajinska invazija na Kursku oblast apsolutno legitimna.

"Ukrajina nije zainteresovana za preuzimanje teritorija Kurske oblasti", naglasio je Tihi.

Akcija ukrajinskih trupa prema njegovim riječima ima za cilj da olakša situaciju na frontu i zakomplikuje vojnu logistiku ruske vojske.

Tihi tvrdi da invazija Oružanih snaga Ukrajine u Kursku oblast ne dozvoljava Moskvi da prebaci dovoljan broj rezervi u Donbas.

"Ukraine is not interested in taking the Kursk region. We don’t need someone else’s, unlike the Russian Federation,” - Speaker of Ukraine's MIA Tikhy pic.twitter.com/qgN5L8cgYa