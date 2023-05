Ukrajina se priključila sajber centru NATO-a

KIJEV - Ukrajina se zvanično pridružila radu sajber centra NATO-a sa sjedištem u Estoniji, saopšteno je u utorak u ukrajinskom Ministarstvu spoljnih poslova.

"Danas je u sjedištu sajber centra NATO-a u Talinu zvanično podignuta nacionalna zastava Ukrajine, čime je obilježen zvanični ulazak Ukrajine u sajber centar", navodi se u objavi na Tviteru ovog Ministarstva.

Sjevernoatlantski savjet NATO-a odobrio je 2008. godine akreditaciju centra za sajber odbranu NATO-a u Talinu i dodijelio mu status međunarodne vojne organizacije.

Zadatak centra je proširenje saradnje i unapređenje razmjene informacija između država NATO-a i njihovih partnera u oblasti sajber odbrane.

Centar priprema i obrazovne programe, izrađuje pravne i političke dokumente iz ove oblasti i organizuje međunarodne vježbe sajber odbrane Locked Shields.

Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp