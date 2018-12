Ukrajina testirala novu raketu, Rusi tvrde da je riječ o oružju iz 60-ih

KIJEV - Kijev je saopštio da je Ukrajina testirala novu krstareću raketu koja bi trebalo da ojača odbranu obala Crnog i Azovskog mora, dok ruski vojni eksperti napominju da raketni sistem S-125 nije od vojnog značaja, s obzirom da Kijev nema dovoljno resursa da u potpunosti modernizuje taj stari sovjetski kompleks.

Eksperti ističu da je S-125 sistem protivvazdušne odbrane sovjetske proizvodnje i da Ukrajina nema tehnologije uz pomoć kojih bi mogla da izvrši modernizaciju, s obzirom da su preduzeća vojne industrije u toj zemlji u fazi stagnacije ili raspada. Pored toga, Kijev takve "prepravke" uglavnom predstavlja kao novo oružje, a na taj način, prema mišljenju analitičara, kijevske vlasti prave sebi pi-ar.

Stručnjaci navode da kompleks S-125 lansira rakete "zemlja-vazduh" i da su Ukrajinci pokušali da ga preprave i pretvore u sistem obalske odbrane, koji je namijenjen za gađanje nadvodnih pokretnih ciljeva. Eksperti kažu da je "malo vjerovatno da su u tome uspjeli".

"Oni se hvale sa S-125. Želim da napomenem da je taj protivavionski raketni sistem stavljen u službu 1961. godine. Možete li da zamislite da taj sistem može da se modernizuje i koliko je efikasan ako ima skoro 60 godina? Ukrajinci aktivno pokušavaju da modernizuju staru sovjetsku tehniku čemu se stručnjaci često smiju. Sistem S-125 je namijenjen za uništavanje vazdušnih ciljeva, ali ukrajinski geniji iz namjenske industrije govore da su spremni da prilagode sistem za gađanje nadvodnih ciljeva. To je sasvim nova riječ u razvoju vojnih poslova", kaže za "Sputnjik" ruski vojni ekspert Viktor Baranec.

Testiranje krstareće rakete održano je na poligonu u ukrajinskoj Odeskoj oblasti, a prema riječima šefa Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Aleksandra Turčinova, gađanje je bilo uspješno.

On je objelodanio da je vojska testirala sistem obalske odbrane uz pomoć modernizovanog raketnog kompleksa S-125 i da je izvedeno osam lansiranja i uništeno osam nadvodnih meta. On je takođe naveo da rakete mogu da pogode cilj na rastojanju od 280 kilometara. Međutim, vojni eksperti sumnjaju u to.

"Što se tiče njihove krstareće rakete ona je tehnički prilično slaba i nije jasno da li je doletjela do cilja. Naši stručnjaci sumnjaju da je istinit domet koji je naveo Turčinov. Danas se za ukrajinsku vojnu industriju može reći da je jad i bijeda — ostali su bez stručnjaka, škola, itd. To su, kako se to kaže, njihova posla, ali ne treba ljude obmanjivati. Cijeli lanac modernizacije ukrajinske odbrambene industrije je čisto blefiranje", rekao je Baranec.

Vijest o testiranju ukrajinskih krstarećih raketa došla je u jeku nove krize u odnosima Rusije i Ukrajine. Tenzije su intenzivirane krajem prošlog mjeseca, kada su tri ukrajinska vojna broda nelegalno prešla rusku državnu granicu ploveći iz Crnog mora u Kerčki moreuz. Brodovi su nekoliko sati izvodili opasne manevre, ne odgovarajući na legalne zahtjeve ruskih graničara. Brodovi su potom zadržani i uhapšeni su svi članovi posade, među kojima su bili i pripadnici Službe bezbjednosti Ukrajine.

(Sputnjik)