Ukrajinci dronom pogodili trajekt na Krimu, ima mrtvih (FOTO)

Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je ranjeno u napadu ukrajinskog drona na trajekt u luci u južnoj Rusiji, rekao je regionalni guverner.

Guverner Krasnodara Veniamin Kondratjev rekao je da se trajekt zapalio u luci Kavkaz, ali da nema opasnosti od širenja požara, piše BBC.

Luka se nalazi nekoliko kilometara od Kerčkog mosta koji spaja Rusiju i poluostrvo Krim, koji je Rusija nezakonito anektirala 2014. godine.

‘Nažalost, među posadom i lučkim osobljem ima povrijeđenih i mrtvih‘, rekao je Kondratjev.

Dodao je da su hitne službe na terenu.

Ukrajina je napala isto područje krajem maja, pogodivši naftni terminal u blizini luke Kavkaz.

Područje oko ruskog mosta preko Kerčkog tjesnaca su ukrajinske snage uporno napadale od početka rata 2022. godine.

Brodovi ruske mornarice bazirani na Krimu su potopljeni ili teško oštećeni. Ranije ovog mjeseca čelnik ukrajinske mornarice rekao je da je ruska crnomorska flota bila prisiljena premjestiti gotovo sve svoje ratne brodove s okupiranog Krima u druge luke.

Inače, tokom noći je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila sedam bespilotnih letjelica tipa Shahed i krstareću raketu koju je lansirala Rusija.

Jedan ruski dron pogodio je važan infrastrukturni objekt u oblasti Sumi.

Ruske snage oborile su 25 ukrajinskih dronova na zapadu zemlje i iznad Krima, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane, prenosi Jutarnji.

