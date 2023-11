Ukrajinci izgubili prvi tenk Leopard 1A5 (VIDEO)

Ukrajinska vojska je prvi put izgubila tenk Leopard 1A5, a oštećen je u ruskom napadu. Video koji kruži internetom prikazuje jedan od tenkova njemačke proizvodnje, a vjerovatno pripada 44. mehanizovanoj brigadi ukrajinske vojske

Dok je ruski dron snimao, tenk od 40 tona kotrljao se uz drvored, a zatim skrenuo na široko polje. Bio je laka meta za topovsku paljbu, ali je moguće da mu je ukopana mina zadala prvi udarac, piše Forbes.

U svakom slučaju, granata ili mina su oštetile lijevu gusjenicu tenka i blokirale ga. Na snimku se ne vidi posada kako iskače iz njega, ali vide se dva širom otvorena otvora na kupoli. To je dokaz da je posada pobjegla. Moguće je da se tenk može obnoviti i popraviti, pod pretpostavkom da ukrajinski inženjeri mogu doći do njega prije nego što ga Rusi zaplijene ili unište.

44. brigada do sada je dobila dvadesetak-tridesetak Leoparda 1A5 od otprilike 200 njih, koliko ih je njemačko-nizozemsko-danski konzorcijum do sada obećao ukrajinskim snagama. Bilo je neizbježno to da brigada kad-tad izgubi tenkove, ali taj je trenutak došao relativno brzo, svega nekoliko sedmica nakon što su ušli u borbu.

Leopard 1A5 možda je najmanje zaštićeni tenk u ratu Rusije i Ukrajine, ali njegov tanki oklop, ne deblji od 70 milimetara, vjerovatno nije u potpunosti kriv za prvi gubitak Ukrajinaca. Svaki tenk je ranjiv na mine ili artiljeriju koja udara ispod ili blizu njegovih gusjenica.

Čak bi i najbolje zaštićeni tenk M-1 američke proizvodnje ili Leopard 2A6 njemačke proizvodnje mogao stati ako mina ili granata eksplodiraju tik uz njega. Ali vrijedi se zapitati zašto se Leopard 1A5 kretao otvorenim poljem usred bijela dana.

Quite fast I might say. No idea what it was. Mine and Artillery? https://t.co/GVlpUxexbH pic.twitter.com/X8AJg7B3C5 — WarVehicleTracker (@WarVehicle) November 28, 2023

Kako bi preživjela na visokotehnološkom bojnom polju, posada Leoparda 1A5 trebala je ostati u zaklonu i pucati iz svog glavnog topa od 105 milimetara na velike udaljenosti, a kada mijenja položaj, to treba raditi pažljivo i po mogućnosti noću. Brazilska vojska, glavni korisnik Leoparda 1A5, obučava posade da sakriju svoje tanko oklopljene tenkove u drvoredima i iza brda. Najbolja stvar kod Leoparda 1A5 je to što njegova optika može razaznati mete na udaljenosti do osam kilometara, rekao je član posade po imenu Vitalij.

Top Leoparda 1A5 može gađati na udaljenosti do 3,5 kilometara. Tehnologija ruskih tenkova "ne dopušta im da se upuste u konfrontaciju s nama", tvrdi Vitalij.

Jedini siguran način da Leopard 1A5 preživi artiljeriju je njegovo izbjegavanje te skrivanje od dronova koji uočavaju mete za strijelce.

Zakopane mine je, naravno, teže izbjeći. Zašto se posada uništenog Leoparda 1A5 dovela u poziciju da bude gađana, ako se to dogodilo, teško je reći bez potpunog razumijevanja okolnosti. Kako ne bi prebrzo izgubili previše tenkova, 44. brigada i drugi operateri ukrajinskih Leoparda 1A5 trebali bi se boriti iz zaklona i kretati se pod okriljem mraka.

