Ukrajinci napali Lugansk, gusti dim iznad grada (VIDEO)

LUGANSK - Dvije eksplozije odjeknule su u Lugansku, gradu koji se nalazi pod ruskom kontrolom.

Pojavilo se više snimaka koji prikazuju dim koji se uzdiže iznad mjesta udara.

Rusi su saopštili da su se eksplozije dogodile u blizini autobuske stanice. Prema prvim izvještajima, radilo o raketnom napadu.

"Prema preliminarnim podacima, ukrajinske trupe ispalile su dvije rakete Storm Shadow na Lugansk", izjavio je neimenovani funkcioner Narodne Republike Lugansk za rusku državnu novinsku agenciju Tass.

Novinar Tassa je s mjesta događaja javio kako je u napadu oštećeno više stambenih zgrada i da su na teren izašli pripadnici hitnih službi.

Rusi navode kako je ovo bio prvi napad na grad od maja prošle godine, prenosi Index.

Storm Shadow missile strikes are reported in occupied Luhansk near the Luhansk Engineering Plant which reportedly was used as a Russian base. pic.twitter.com/wuPG8r0XAk