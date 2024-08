Ukrajinci napali rusku luku, pogodili trajekt pun goriva (VIDEO)

Trajekt u luci Kavkaz koju su napale Oružane snage Ukrajine (AFU) je potonuo, saopštio je operativni štab Krasnodarske teritorije.

"Usljed pričinjene štete, trajekt je potonuo u vodama luke Kavkaz", objavljeno je na Telegramu.

Konstatovano je i da nije bilo požara na teritoriji same luke, piše Izvestia.

Trajekt je bio natovaren gorivom, saopštile su lokalne vlasti.

Ukrainian forces reportedly struck a ferry in Russia's Port Kavkaz, carrying 30 fuel tankers with 25 tons each. The Conro Trader was hit at 4:30 pm. Officials report 12 firefighting units on the scene. The ferry has sunk, with 5 people on board unaccounted for. Russian… pic.twitter.com/qonWRWDdVd