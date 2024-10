Ukrajinci naredili evakuaciju Kupjanska (VIDEO)

KUPJANSK - Ukrajinske vlasti naredile su u utorak evakuaciju ključnog grada i još tri lokaliteta u sjeveroistočnom regionu Harkova, dok se ruske snage približavaju i zvaničnici se suočavaju sa poteškoćama u pružanju usluga tokom zime.

Naređenje se odnosilo na Kupjansk, željeznički čvor koji leži uz rijeku Oskil, kao i na grad Borova, južnije, u blizini grada Izijuma, još jednog velikog logističkog centra.

Kupjansk je pao u ruke ruskih snaga u sedmicama nakon njihove intervencije u februaru 2022, ali su ga ukrajinske trupe ponovo zauzele kasnije te godine.

Regionalni guverner Harkova Oleh Sinjehubov, govoreći na nacionalnoj televiziji, rekao je da je nalog za evakuaciju obavezan.

"Najteža situacija je u sektoru Kupjansk. Na istočnoj obali rijeke Oskil, koja dijeli grad, ne možemo više da garantujemo obnavljanje snabdijevanja električnom energijom, toplotom i vodom zbog stalnih granatiranja. Sve ekipe za popravku odmah budu napadnute", rekao je on.

Ruske snage sve više napreduju u nastojanju da zauzmu ukrajinski istočni region Donjecka, zauzimajući sela dok se kreću ka zapadu. Oni su takođe bili aktivni mjesecima sjevernije u Harkovskoj oblasti, fokusirajući se na Kupjansk.

