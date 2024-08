Ukrajinci oborili ruski avion: Pilot snimio sve šta se događalo? (VIDEO)

KIJEV - ​Društvenim mrežama kruži snimak, čiju autentičnost nismo uspjeli da potvrdimo, a na kojem se vidi ruski pilot koji je snimio pad svog borbenog aviona, a potom i njegov spust padobranom na sigurno.

Snimak pilota je na mrežama podijelio proruski vojni bloger Kiril Fjodorov, a isti je privukao pažnju i ukrajinskih političara.

"Arhiviran snimak pilota, nekoliko sekundi nakon katapultiranja, iz džepa vadi uređaj s 'naprednim multimedijskim mogućnostima'. Uređaj se u njegovom džepu našao sasvim slučajno i, naravno, služio je samo za borbena djelovanja?, napisao je Fjodorov, koji ima više od pola miliona pratilaca.

Vojni bloger nije otkrio koja je letjelica oborena, niti kada i gdje je video snimljen, prenosi "Jutarnji list". Jedino što je otkrio jeste da je pilot preživio.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft's fall on his phone. As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI