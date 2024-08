Ukrajinci prodrli duboko u Rusiju, nova karta otkriva dokle su stigli

KURSK - Novi geolokacijski snimci, ali i tvrdnje same ruske strane pokazuju da su ukrajinske snage nastavile brzo napredovati u Kurskoj oblasti.

Ukrajinske snage su navodno prisutne u područjima čak 35 kilometara od međunarodne granice sa Sumskom oblasti, piše Instutut za proučavanje rata.

Međutim, ukrajinske snage sasvim sigurno ne kontrolišu cijelu teritoriju unutar tog područja.

Ruski vojni blogeri tvrde da su ukrajinske snage napredovale sve do Kromskije Biki i Moljutinovog (oko 35 kilometara od međunarodne granice i 17 kilometara jugoistočno od Lgova), ali su primijetili da su to male grupe koje ne pokušavaju odmah zadržati teritoriju.

Takođe, blogeri objavljuju kontradiktorne tvrdnje o ukrajinskim položajima u Sudži, pri čemu su neki tvrde da su ukrajinske snage zauzele naselje, dok su drugi smatraju da su ukrajinske snage zauzele samo dio naselja.

Geolokacijski snimci objavljeni 8. avgusta pokazuju da su ukrajinske snage vjerojatno napredovale prema Ruskoj Porečnoji (sjeverno od Sudže), a ruski blogeri tvrde da su ukrajinske snage takođe napredovale sjeverno od Sudže duž autoputa 38K-024 u blizini Anastasjevke.

Tactical Update (1/12) Geolocated footage and Russian claims indicate that Ukrainian forces continued rapid advances further into Kursk Oblast on August 8, and Ukrainian forces are reportedly present in areas as far as 35 kilometers from the international border with Sumy… https://t.co/9dC8Fg0eDe pic.twitter.com/krehj0KL6c — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 9, 2024

KURSK - Novi geolokacijski snimci, ali i tvrdnje same ruske strane pokazuju da su ukrajinske snage nastavile brzo napredovati u Kurskoj oblasti.

Načelnik ruskog generalštaba Valerij Gerasimov uvjeravao je Vladimira Putina i članove ruskog Savjeta bezbjednosti da je zaustavljeno napredovanje ukrajinskih trupa, snaga do hiljadu ljudi, koje su prodrle duboko u Kursku oblast.

Prema riječima Gerasimova, "neprijateljski gubici" iznosili su 315 ljudi, uništena su 54 oklopna vozila, uključujući sedam tenkova.

Dugogodišnji dopisnik BBC-ja iz Moskve, koji je danas urednik BBC-ja Moscow, Stiv Rosenberg, napisao je članak u kojem komentariše ukrajinski prodor na teritoriju Rusije.

"Rusija je svoju agresiju na Ukrajinu planirala kao kratku vojnu operaciju. Tiokom posljednjih 29 mjeseci često smo čuli visoke ruske zvaničnike kako tvrde da se operacija odvija 'prema planu'", piše Rosenberg.

"Predsjednik Vladimir Putin posljednji put je to rekao u maju, uprkos svemu što se dogodilo u prethodne dvije godine: velikim ruskim gubicima na bojnom polju, uništenju više ruskih ratnih brodova u Crnom moru, napadima dronovima duboko u Rusiji (čak i na sam Kremlj), granatiranje ruskih gradova i sela blizu ukrajinske granice, pobune Vagnerovih plaćenika koji su marširali na Moskvu. Sad se na listi nalazi i napad na regiju Kursk", napisao je Rosenberg.

"Iako nije sasvim jasno što se sada zbiva u Kursku, ali je sasvim jasno da ruska operacija 'ne ide po planu, koliko god to u Moskvi ne priznavali", dodao je on.

Ukrajinske snage su stigle do grada Koreneva u Kurskoj oblasti i to 48 sati nakon što su upale u tu zapadnu rusku regiju.

Otkako su Ukrajinci u utorak pokrenuli prekogranične napade na Kursk, navodno su zauzeli najmanje 11 naselja te plinsko postrojenje Sudža, preko kojeg ruski gas odlazi u Evropu.

Rusija je do srijede naveče izgubila punu kontrolu nad područjem od 350 kilometara kvadratnih, objavio je istraživački ruski list Agentstvo.

A must-bookmark: a brilliant and constantly updated interactive Google map of the Kursk offensive by my colleague @legal0ve https://t.co/EIBAwGz2U4 pic.twitter.com/MduI2vhU7C — Mark Krutov (@kromark) August 8, 2024

Ruski Telegram kanal "Dva majora" izvijestio je da su ukrajinske snage stigle do grada Korenevo, što je sedam do osam sati vožnje do glavnog grada Moskve, ali su ih ruske trupe potisnule nazad.

Another 59 surrendered This becomes a rout pic.twitter.com/awUw0EMtD2 — PS01 (@PStyle0ne1) August 8, 2024

Kanal je takođe izvijestio da je u toku "bitka puškama" u selu Anastasjevka, koje se nalazi nekih 45 kilometara od nuklearne elektrane Kursk u Kurčatovu, gdje su se u srijedu čule eksplozije.

Neki ruski vojni blogeri, među kojima i ruski ratni izvjestilac Aleksandar Sladkov, rekli su da ukrajinske snage možda planiraju preuzeti kontrolu nad nuklearnom elektranom, iako nema dokaza da Ukrajina namjerava to učiniti.

Amerikanci su u srijedu rekli da im nisu jasni ciljevi Ukrajine u toj ruskoj regiji i da će kontaktirati zvanični Kijev kako bi dobili neka pojašnjenja, no savjetnik Mihajlo Podoljak u četvrtak je malo razjasnio ciljeve napada.

Kursk region "Despite the complexity of the tasks, we continue our glorious path. The Russian demoralized coward who only fights with missiles against children and does not drag us into a direct confrontation", - Ukrainian Militant pic.twitter.com/L0UWH9fPBR — MAKS 24 (@Maks_NAFO_FELLA) August 8, 2024

Iznenadni upad je pokrenut kako bi se ojačao položaj Kijeva u budućim pregovorima s Rusijom, rekao je Podoljak na ukrajinskoj televiziji.

Smatra da će ruski gubici teritorija, ljudi i opreme pozitivno uticati na moguće buduće pregovore s Moskvom.

Ukrajinsko napredovanje na ruskom teritoriju takođe bi moglo "uplašiti" Ruse koji bi onda mogli promijeniti mišljenje o predsjedniku Vladimiru Putinu.

Inače, Putin je u srijedu ukrajinske prekogranične napade nazvao "provokacijom velikih razmjera".

"Kao što znate, kijevski režim izveo je još jednu provokaciju velikih razmjera, neselektivno pucajući različitim vrstama oružja, uključujući projektile, na civilne zgrade, stambene zgrade i vozila hitne pomoći", rekao je Putin na hitnom sastanku ruskog Savjeta bezbjednosti.

Na društvenim mrežama se pojavio video koji, navodno, prikazuje napad američkim topničkim raketnim sustavim visoke mobilnosti M142 ili HIMARS na rusku vojnu kolonu u okrugu Rislk u Kursku, 30 kilometara istočno od ukrajinske Sumske oblasti.

Ti sistemi imaju domet oko 80 kilometara, piše The War Zone.

"Ruska vojna kolona uništena je udarom ukrajinskih projektila HIMARS u blizini sela Oktjabrskoje u okrugu Rilsky Narodne Republike Kursk", napisao je ukrajinski novinar Jurij Butusov na Telegramu.

"Video su objavili ruski informativni kanali. Autocesta je potpuno blokirana zbog zapaljenih automobila, a čuju se i česte detonacije. To je majstorski rad ukrajinske obavještajne službe duboko u zaleđu Putinovih trupa i najpreciznije gađanje ukrajinskih artiljeraca", dodao je.

Oktyabrsk, Rylsk District, Kursk Region Russian column on fire pic.twitter.com/KHUZTNusiK — MAKS 24 (@Maks_NAFO_FELLA) August 8, 2024

Ruska novinska kuća Readovka, koja je prva objavila video, rekla je da su video snimili vozači koji su došli na mjesto događaja, ali nisu mogli proći jer je cesta bila blokirana.

"Prije požara, stanovnici četvrti Rulskij čuli su nekoliko glasnih eksplozija", izvijestila je Readovka.

Stanovnica regije Kursk požalila se na ukrajinsku invaziju i pitala se zašto Putin ne čini više da im pomogne.

"These are inhumans! Where is our government?. Putin, please help!" — a Russian resident of the Kursk region is clearly dissatisfied with the situation pic.twitter.com/DGmU2pdyHt — MilitaryNewsUA(@front_ukrainian) August 8, 2024

Inače, Rusija je u petak evakuisala ljude iz dijelova svoje zapadne regije Lipeck, nakon što je "masivni napad" ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvao eksplozije, prekid opskrbe strujom i ranio šest osoba, rekao je regionalni guverner Igor Artamonov.

Četiri sela evakuisana su nakon što je proglašeno vanredno stanje u okrugu Lipeck, rekao je Artamonov u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, a neka od njih nalaze se u blizini baze vazdušnih snaga.

Požar je izbio u vazdušnoj bazi izvan grada Lipecka, izvijestila je novinska agencija Interfax citirajući lokalne službenike za hitne slučajeve.

Pozivi na društvenim mrežama da se evakuira cijeli grad bili su dio kampanje psihološkog rata Ukrajine, dodao je Artamonov.

Ukrajinske vlasti nisu izvijestile o napadima na područje Lipecka.

Šta kaže Zelenski

Tri dana nakon ukrajinskog prekograničnog napada na rusku regiju Kursk, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Moskva mora "osjetiti" posljedice svoje invazije na Ukrajinu, piše BBC.

"Rusija je donijela rat u našu zemlju i trebala bi osjetiti što je učinila", rekao je Zelenski u svom obraćanju u četvrtak naveče.

Nije spominjao direktno ukrajinsku ofanzivu.

"Ukrajinci znaju kako postići svoje ciljeve u ratu, a mi taj rat nismo izabrali", dodao je.

Rusija kaže da je najmanje 1.000 ukrajinskih vojnika, potpomognutih tenkovima i oklopnim vozilima, ušlo na njenu teritoriju u utorak ujutro - u onome što se čini jednim od najvećih napada na rusko tlo od početka rata.

(Jutarnji list)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.