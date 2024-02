Ukrajinci tvrde da su oborili jedan od najmoćnijih ruskih aviona (VIDEO)

Ukrajinci navode da su nad Azovskim morem oborili ruski avion A-50, čija je vrijednost 330 miliona dolara.

Lokacija pada aviona je oko 400 km od fronta na jugu Ukrajine.

Video koji se pojavio na društvenim mrežama u petak navodno prikazuje olupinu koju guta vatra u Krasnodar Kraju u Rusiji, istočno od Azovskog mora.

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vidi ogromna buktinja.

A A-50 is burning. Well, such is the life of an invading-terrorist force. pic.twitter.com/8WIPy6SZQS