Ukrajinci uzvratili udarac: Masivan napad dronovima na Rusiju (VIDEO)

ROSTOV, KIJEV - Ukrajinske snage su, po svemu sudeći, dronovima odgovorile na jučerašnji veliki ruski raketni napad na Kijev i druge gradove.

Podsjetimo, ruska vojska juče je lansirala silovit raketni napad na ukrajinske gradove, pri čemu je pogođena najveća dječja bolnica u Ukrajini.

U napadima je poginula 41 osoba, a 166 ih je povrijeđeno. Dvije osobe poginule su kada je ruski projektil sravnio dio dječje bolnice Ohmatdit - najveće pedijatrijske ustanove u Ukrajini, a potraga za preživjelima ispod ruševina nastavila se danas u ranim jutarnjim satima.

Jutros stižu informacije o ukrajinskom značajnom napadu dronovima na mete u Rusiji.

Tako je rano guverner ruske južne regije Rostov rekao je da izbio požar u elektrani nakon što je Ukrajina lansirala "desetine" dronova.

The Russian Ministry of Defense reported a "massive drone attack." During the night, Russian air defenses allegedly shot down 38 drones in the Volgograd, #Belgorod, and #Rostov regions. pic.twitter.com/6iY1dRWL3J