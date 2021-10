Bvši poslanik ukrajinske Rade Jevgenij Murajev rekao je da Ukrajina neće opstati do 2050. godine.

Bivši parlamentarac je putem svog YouTube kanala podjsetio na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, zbog koje nema dovoljno novca za funkcionisanje socijalnih ustanova, što izaziva veliko nezadovoljstvo građana.

To bi, prema njegovim riječima, moglo dovesti do sukoba među Ukrajincima.

"Ovdje Kuleba (ministar spoljnih poslova Ukrajine) kaže da su Rusi izdali 490.000 pasoša u Donbasu. A koliko je Rumuna izdalo pasoše? A Mađari? A koliko su pasoša Poljaci izdali? Sve te zemlje gledaju našu nesreću, a kada počnemo da se međusobno ubijamo, oni će početi da nas 'spasavaju'. Sjetite se da je do pakta Njemačke i SSSR Galicija pripadala Poljskoj. Do 1945. godine je Zakarpatje pripadalo Mađarima. A Ekaterina Velika je izgradila cijeli luk od Donjecka do Odese. I na kraju će Ukrajini ostati samo komadić. Kakva 2050. godina, nećemo opstati do tada ako ne počnemo da se bavimo svojom zemljom, ako ne promijenimo pravila igre unutar zemlje, ako ne završimo sa sukobima i postavimo sebi zajedničke ciljeve", rekao je Murajev.

On smatra da se problemi Ukrajine mogu riješiti federalizacijom zemlje, smatrajući da je državi čiji regioni imaju šira ovlašćenja lakše da stupa u odnose sa susjednim zemljama.

Na tom tragu, Murajev je rekao da je unitarna struktura zemlje zamka osnivača moderne Ukrajine, i rekao je da takav oblik unutrašnjeg uređenja nije pogodan za zemlju sa "takvom istorijom i teritorijom". Bivši poslanik je naveo Rusiju, Njemačku i SAD kao primjere uspješnih i stabilnih država sa federalnom strukturom.

