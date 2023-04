Ukrajinska PVO mogla bi brzo ostati bez municije

​VAŠINGTON - Ukrajinska protivvazdušna odbrana mogla bi da ostane bez raketa i municije u svega nekoliko nedjelja, navedeno je u tajnim dokumentima Pentagona od februara, koji su procurili u javnost, prenio je "Guardian".

U jednom od dokumenata od 23. februara, koji ima oznaku "povjerljivo", do detalja se navodi kako će ukrajinski PVO sistem S-300 potpuno utihnuti do 2. maja, ako nastavi istim tempom da bude korišćen.

Autentičnost Pentagonovih dokumenata nije potvrđena.

Iz Pentagona su poručili da provjeravaju vjerodostojnost fotografisanih dokumenata koji "djeluju da sadrže vrlo osjetljiv materijal".

Ukrajinski protivvazdušni sistem Buk, na koji se ukrajinska vojska oslanja, uz S-300, mogao bi da se istroši do polovine aprila, objavio je "New York Times", dok bi protivvazdušne jedinice na prvoj liniji fronta mogle da budu "totalno smanjene" do 23. maja.

Ruski lovci i bombarderi dobijaju sve veću mogućnost da napadnu ukrajinske snage, što bi mogao da bude izazov za Kijev, prenosi njujorški list, citirajući visoke vojne zvaničnike SAD.

Ukrajina je već promijenila neke od svojih vojnih planova zbog curenja informacija, rekao je za CNN izvor blizak Volodimiru Zelenskom, ukrajinskom predsjedniku.

Juri Inhat, portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, nije komentarisao procure informacije, ali je rekao za "Wall Street Journal" da se Ukrajina suočila sa ozbiljnim problemima u pronalasku municije za oružje napravljeno u sovjetsko vrijeme, posebno za S-300 i Buk.

"Ako izgubimo bitku na nebu, posljedice po Ukrajinu mogle bi da budu veoma opasne. Ovo nije vrijeme za odugovlačenje", rekao je on, apelujući na zapadne saveznike da ubrzaju isporuku pomoći.

Američki zvaničnici vjeruju da je očigledno curenje velike količine povjerljivih Pentagonovih dokumenata možda došlo iz američkog izvora i da je krtica Amerikanac.

"Sada je fokus na tome - kako je moglo da procuri sve to, jer su mnogi dokumenti bili jedino u rukama zvaničnika SAD", rekao je za Reuters Majkl Malroj, bivši visoki zvaničnik Pentagona.

Mnogi dokumenti su fotografisani, što sugeriše da je to namjerno izveo neko ko je želio da našteti naporima Ukrajine, SAD i NATO, kazao je Malroj.

Zvaničnici kažu da, ako se uzme u obzir obim tema obrađenih u dokumentima, a koje se tiču rata u Ukrajini, zatim Kine, Bliskog istoka i Afrike, ima nagovještaja da ih su dokumenta procurila iz ruku Amerikanca, a ne saveznika.

Visoko povjerljivi dokumenti Pentagona koji su procurili na internet posljednjih nedjelja otkrili su kako SAD podjednako špijuniraju saveznike i neprijatelje.

Američki zvaničnici rekli su da je istraga o tome kako su podaci dospjeli u javnost nije odbacila mogućnost da su iza svega pro-ruski elementi.

Ovaj bezbjednosni proboj podataka smatra se jednim od najopasnijih još od 2013. godine, kada se više od 700.000 dokumenata, video snimaka i diplomatskih depeša pojavilo na sajtu WikiLeaks.

Upitan o informacijama koje kruže na Twitteru i Telegramu, Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je ranije za CNN da "nema ni najmanje sumnje u direktnu ili indirektnu umešanost Sjedinjenih Država i NATO-a u sukob između Rusije i Ukrajine".