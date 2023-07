Ukrajinska ofanziva propala nakon samo mjesec dana

Upravo je prošlo prvih mjesec dana ukrajinske ofanzive koja je trebala biti tako velika da preokrene tok specijalne operacije. Nažalost, do sada su veliki samo ukrajinski gubici. Zbog toga ne čudi da je ukrajinski politički i vojni vrh odlučio obustaviti ofanzivu.

Zadatak da ukrajinsku i svjetsku javnost obavijesti o faktičkom kraju ofanzive dobio je savjetnik savjeta za nacionalnu sigurnost i odbranu Oleksij Danilov.

U tvitu objavljenom juče napisao je "U ovom stadijumu aktivnih sukoba, ukrajinske obrambene snage ispunjavaju zadatak broj jedan: maksimalno uništenje ljudske snage, opreme, skladišta goriva, vojnih vozila, zapovjednih sjedišta, topništva i protivvazdušnih snaga ruske vojske."

U prevodu, ukrajinski vojni vrh odustao je od daljnjih pokušaja većih ofanzivnih operacija, tj. velika proljetno-ljetna ukrajinska ofanziva se zaustavlja jer je uništavanje neprijateljske žive sile i tehnike i ovako redovna zadaća vojski tokom specijalne operacije, bez obzira bile one u ofanzivi ili defanzivi. Ako nema pokušaja zauzimanja teritorija, nema ni ofanzive

Glavna odlika ofanzivnih operacija je zauzimanje teritorija. Ako pritom neprijatelj ima veće gubitke, tim bolje. Stoga ako nema pokušaja zauzimanja teritorija, nema ni ofanzive.

Ukrajinski politički i vojni vrh sve se više ljutio na kritike sa Zapada da ofanziva ne ide nikako. Iznenadilo ih da su Rusi posijali stotine hiljada mina. Pa i oni su to isto radili zimus kad su tako zaustavljali ruske tenkove. Isto tako, Ukrajince čudi što su se Rusi tako dobro ukopali.

Baš čudno kad je predsjednik Zelenski mjesecima najavljivao ofanzivu. Ukrajinski vojni vrh posebno nervira što se Rusi ne povlače već se aktivno brane protivnapadima na svakom dijelu bojnog polja gdje izgube neki položaj. Nervira ih sve, najviše što Rusi ne bježe kad vide borbena vozila donirana sa Zapada već ih uspješno uništavaju. Najdraži trofeji su im Leopardi i Bradleyi.

Javnost se pita gdje je otišla pomoć Ukrajini

I naravno, Ukrajince živciraju tvrdnje zapadnih medija da je ukrajinska ofanziva ogroman neuspjeh. Pa još ti mediji postavljaju neugodna pitanja zašto je to tako. Iako za to imaju 70 milijardi razloga. Samo je SAD u godinu dana dao više od 40 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini. Druge države dale su više od 30 milijardi. Pa se sad javnost opravdano pita gdje je otišla sva ta pomoć.

S više od 70 milijardi dolara vojne pomoći u godinu dana zapadna javnost ima itekako pravo postavljati pitanja o ukrajinskoj ofanzivi i zašto nije uspjela. A ukrajinski politički i vojni vrh se mora navići da ih neće zauvijek samo tetošiti, već da će sa Zapada dolaziti i neugodne kritike.

Tako je to u demokratijama gdje javnost ima pravo sve pitati i kritikovati.

Najveći problem su nedostatak obuke i nestručnost zapovjednog kadra

Sa silnim oružjem koje su dobili Ukrajinci bi trebali bez problema pobjeđivati Ruse. Ali nedostatak obuke i nestručnost zapovjednog kadra trenutno su nesavladiv problem. Ukrajinska vojska je u godinu dana narasla s 200 na više od 800 hiljada pripadnika.

Zbog toga se javio problem nedostatka zapovjednog kadra na svim nivoima, od dočasnika do generala. Prebrzo formiranje nove jedinice s nestručnim i neiskusnim zapovjednicima te istovremena bujica zapadnog, a Ukrajincima potpuno nepoznatog oružja, uz silnu žurbu da se to oružje što prije upotrebi, dovela je do nezadovoljavajućih rezultata.

Utjerali Leoparde u minska polja

Vijestima s ukrajinskog bojišta posebno su nezadovoljni u njemačkim kompanijama Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall – proizvođačima tenkova Leopard 2. Doduše, Rheinmetall ima novi tenk Panter KF51 pa mu gubici Leoparda 2 u Ukrajini ne padaju toliko teško. S druge strane, KMW nema zamjenu za Leopard 2 koji mu je još uvijek glavni proizvod.

Zahvaljujući ukrajinskim zapovjednicima koji su svoje Leoparde utjerali u minska polja sad se potencijalni kupci pitaju zbog čega kupiti njemački tenk koji košta više od 10 miliona evra kad jednako gori, kao i ruski tenk T-90 koji košta tri puta manje.

Rusi tvrde da je Zalužni naredio povlačenje svih Leoparda iz borbe

Navodno je ukrajinski glavni zapovjedni general Valerij Zalužni zapovjedio privremeno povlačenje svih Leoparda 2 iz borbe. Ta je vijest došla iz proruskih izvora pa je treba uzeti s oprezom. Doduše, najnovije izjave iz ukrajinskog političkog vrha kako ukrajinska vojska mijenja taktiku s oslobađanja teritorija u nanošenje što većih gubitaka impliciraju da bi tvrdnje o povlačenju Leoparda iz borbe mogle biti istinite.

Zapovjednik bojne u sastavu 37. mornaričko desantne brigade požalio se zapadnim novinarima da su borbena vozila AMX-10RC nepodesna za ofanzivne operacije. Dotičnom vojniku nadimka Spartanets ne sviđa se slab oklop francuskih vozila koji, po njegovim tvrdnjama, ne štiti od krhotina granata promjera 152 mm. Problem je što niko imalo stručan nikad nije tvrdio da je AMX-10RC tenk.

Nije tenk sve što ima cijev

Osim nestručnih novinara koji sve što ima cijev nazivaju tenkom. I Ukrajinaca koji se odveć lako oduševe svime što dobiju sa Zapada. A onda se razočaraju. Uprkos tome što je naoružan topom od 105 mm, AMX-10RC je lako izvidničko vozilo s mogućnošću plovidbe (amfibija). I pritom je naglasak na lako.

Nikad nije bio namijenjen za izvođenje ofenzivnih operacija jer sve savremene vojske za to koriste tenkove i borbena vozila pješaštva. To što su Ukrajinci zaključili da bi AMX-10RC mogli koristiti kao tenk nije nedostatak samog vozila već pokazatelj nestručnosti Ukrajinaca, prenosi Index.hr.