Ukrajinska vojska: Gori ruski ratni brod sa nekoliko stotina članova posade

Ruski ratni brod Admiral Levčenko gori u Barentsovom moru nakon što mu se pokvario i zapalio motor, rekao je danas Dmitro Pletenčuk, portparol Južnih obrambenih snaga ukrajinske vojske.

Pletenčuk je na Facebooku napisao da se brod s nekoliko stotina članova posade nalazi u teškoj situaciji.

Dodao je kako je do kvara na motoru došlo zbog sankcija koje je uveo Zapad, a zbog kojih ruska mornarica ne može servisirati motore proizvedene u ukrajinskom Mikolajivu.

Naime, mnogi ruski ratni brodovi iz sovjetske ere napravljeni su i servisirani u tom lučkom gradu, piše Kyiv Independent, a prenosi Index.

Ukrajinska vojska navodi da je od decembra 2023. uništeno oko 30 odsto ruske crnomorske flote. Ukrajinci su u septembru 2023. saopštili kako su u okupiranom Sevastopolju onesposobile Rostov na Donu, jednu od četiri podmornice ruske flote koje mogu nositi rakete.

“The Russian anti-submarine ship Admiral Levchenko is on fire right now in the Barents Sea,” - Dmytro Pletenchuk, Ukrainian Navy pic.twitter.com/V6VcnIB5Vz