Vojni blogeri bliski Kremlju prenijeli su tvrdnje da je juče, oko 50 kilometara od linije fronta na nebu iznad Ukrajine, oboren ruski borbeni avion-bombarder Su-34.

Prema izvještajima Kijev posta, ukrajinski F-16 napao je ruski avion juče ujutro dok se pripremao da ispusti klizne bombe KAB.

Ove tvrdnje su ubrzo objavljene i na ukrajinskim vojnim kanalima na društvenim mrežama, gdje se navodi da posada Su-34 nije preživjela.

Podsjećamo, Su-34 je supersonični avion srednjeg dometa koji je prvi put ušao u službu sovjetskih vazdušnih snaga 1980-ih godina.

F-16 shoots down russian SU-34. That's exactly what the F-16s are in Ukraine for. So far only russian sources have confirmed this - we're waiting. pic.twitter.com/Bs7mxF4wGx

Ukrajinski mediji napominju da je prvih desetak unaprijeđenih verzija američkih borbenih aviona F-16 stiglo u Ukrajinu u avgustu ove godine. Ovi avioni, opremljeni standardnom NATO opremom, sposobni su da koriste zapadne rakete, uključujući radarski vođene projektile vazduh-vazduh AIM-120 srednjeg dometa (AMRAAM) i rakete AIM-9 Sajdvajnder sa toplotnim navođenjem.

Za sada, nema službene potvrde ovog obaranja iz ministarstava odbrane ni Rusije ni Ukrajine. Ako se potvrdi da je ukrajinski F-16 oborio Su-34, to bi bio prvi put da je američki Vajper, kako piloti nazivaju F-16, srušio ruski borbeni avion iznad Ukrajine.

Kijev post takođe navodi da su promoskovski vojni blogeri sve češće kritični prema onima koji su odgovorni za neuspjehe i gubitke na frontu. Na Telegram kanalu „VDV za iskrenost i pravdu“ objavljeno je: „NATO je poslao F-16 u lov, biće još ovakvih gubitaka.“

Ranije je bilo izvještaja o ukrajinskim F-16 koji su djelovali protiv ruskih raketnih i dron napada, ali bi ovo bio prvi zabilježeni duel u kojem je ukrajinski F-16 oborio letjelicu s ljudskom posadom. Na ruskom vojnom blogu Fajterbomber, povezanom s ruskim vazduhoplovnim snagama, objavljena je crno-bijela fotografija Su-34 uz poruku: „Zemlja je nebo, braćo…“

Na društvenim mrežama pojavio se i video zapis zapaljenog Su-34, ali nije potvrđeno da li je to isti avion koji je F-16 srušio, prenosi Kurir.

Footage of russian Su-34 crashing. Earlier reports indicate that the russian jet was shot down by the Ukrainian F-16. If confirmed, it will be the first kill for an F-16 in this war. 1/n pic.twitter.com/6tirBCLYZv