Ukrajinski avion zalutao u Rumuniju

Rumunsko vazduhoplovstvo presrelo je ukrajinski avion u vazdušnom protosu Rumunije. Prema riječima rumunskih vlasti, riječ je o slučajnosti jer se mladi pilot izgubio, odnosno nije mogao da se vrati nazad u Ukrajinu pošto je aerodrom sa kojeg je poletio uništen.

Rumunski ministar odbrane Vasile Dinku objasnio je da je da je ukrajinski avion bezbjedno sletio na aearodrom u Bakau.

"Od starta se vidjelo da je riječ o slučajnosti, vidjelo se da je avion izgubljen. Presretnut je, ustanovljeno je da se ovaj mladi pilot izgubio, a u stvari nije imao gdje da slete nazad, jer je aerodrom sa kojeg je poletio uništen", rekao je Vasile Dinku za Digi24.

Razmatraju se opcije kako bi se, na zakonskom osnovu, omogućilo da se avion vrati u Ukrajinu.

"Ima tu pitanja u vezi s međunarodnim pravom, ali to rješavamo, jer je to zapravo bila nesreća. Razmijenio sam poruke s ministrom Reznikovom (Oleksijem). On se izvinio zbog ovog incidenta i zamolio nas da se avion vrati kući", rekao je rumunski ministar odbrane, prenosi RTS.

