Ukrajinski dronovi pogodili Moskvu (VIDEO)

Ukrajinski dronovi pogodilii su Moskvu rano jutros, ranivši jednu osobu i oštetivši zgrade, a letovi na Aerodromu Vnukovo obustavljeni su, objavila je novinska agencija TASS pozivajući se na službene izvore.

Rusko Ministarstvo odbrane kasnije je saopštilo je da su ukrajinske snage pokušale jutros da sa tri drona izvrše teroristički napad na Moskvu.

"Tokom jutra ometen je pokušaj terorističkog napada ukrajinskih snaga sa dronovima. Jedan od dronova uništen je u vazduhu iznad teritorije oblasti Odintovski. Dva su ometena elektronskim uređajima i pala su na nenaseljeni dio Moskve", navodi se u saopštenju.

Nešto ranije je gradonačelnik Moskve Sergej Sobanjin na "Telegramu" objavio da su ukrajinski dronovi napali rusku prijestonicu i.

"Ukrajinski dronovi napali su Moskvu rano u nedjelju, ali nije bilo žrtava", rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, prenosi Index.

U objavi na Telegramu napisao je da su dvije poslovne zgrade u gradu izvana "malo oštećene" i dodao: "Žrtava nema".

Slike koje je objavio TASS pokazuju oštećenja na prozorima visoke zgrade. Zgrada se nalazi u naselju Presnenski u Moskvi, a koristi je rusko Ministarstvo digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija.

Aerodrom je zatvoren za dolaske i odlaske, saopštila je agencija.

Ukrajinska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Rusija je u ponedjeljak rekla da će oštro uzvratiti Ukrajini nakon što su dva drona oštetila zgrade u Moskvi, s jednim napadom blizu zgrade u kojoj vojska održava brifinge o onome što Rusija naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom” u Ukrajini.

Zamjenik ukrajinskog premijera Mihajlo Fedorov rekao je tada da će biti novih napada dronovima. U međuvremenu, objavljen je i snimak trenutka kada je dron pogodio zgradu u Moskvi.

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC