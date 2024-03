Ukrajinski dronovi pogodili brod ruske Crnomorske flote od 65 miliona dolara (VIDEO)

Ukrajinske pomorske bespilotne letjelice oštetile su patrolni brod ruske Crnomorske flote kod okupiranog Krima, saopštila je u utorak ukrajinska vojna obavještajna služba.

Obavještajna agencija je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram saopštila da je njena specijalna jedinica Grupa 13 napala patrolni brod ruske Crnomorske flote "Sergej Kotov" u blizini Kerčkog moreuza.

"Kao rezultat udara pomorskih bespilotnih letjelica Magura V5, ruski brod projekta 22160 Sergej Kotov je pretrpeo oštećenja na krmi, desnoj i lijevoj strani", navodi se u saopštenju, navodi Rojters, prenosi Nova.rs.

U poruci se dodaje da je brod vrijedan oko 65 miliona dolara.

#BREAKING: #UKRAINE DESTROYS RUSSIAN SHIP NEAR CRIMEA. Russian patrol ship “Sergey Kotov” was successfully attacked by Ukrainian naval kamikaze drones near Feodosia, Crimea. According to Russian sources “the ship is dead” pic.twitter.com/tFN1VMSxl9