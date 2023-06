Ukrajinski ministar: Imaćete ruske mine na evropskim plažama

KIJEV - Uništavanje ogromne brane hidroelektrane Kahovka izazvalo je štetu od 1,2 milijarde evra, rekao je u utorak ukrajinski ministar životne sredine, upozoravajući da bi se mine otkopane poplavama mogle izliti na obale drugih evropskih zemalja.

Rušenje brane koju drži Rusija 6. juna izazvalo je poplave širom južne Ukrajine i u oblasti Hersona pod okupacijom Rusije, pri čemu je poginulo više od 50 ljudi i uništene su kuće i obradivo zemljište, javlja Rojters.

Govoreći video-linkom na sastanku ministara životne sredine zemalja Evropske unije, ukrajinski ministar životne sredine Ruslan Strilets rekao je da su procjene štete u toku, ali da je rušenje brane već najveća ekološka katastrofa od ruske invazije u februaru 2022.

"Postoje stvari koje nikada ne možemo da obnovimo. To su ekosistemi koji su odnijeti u Crno more. Ovo uključuje 20.000 životinja koje su vjerovatno umrle, uključujući endemske vrste koje su pronađene samo u južnoj Ukrajini", rekao je on.

Strilets nije precizirao šta je ušlo u procenjenu štetu od 1,2 milijarde evra, ali je rekao da je urušavanje brane ostavilo oko milion ljudi bez vode za piće nakon što je zapremina akumulacije Kahovka pala za tri četvrtine, a ostaci će biti odnijeti u druge zemlje.

"Evropa će pronaći ruske mine na svojim plažama", rekao je on, prenio je Telegraf.

Ukrajina optužuje Rusiju da je digla u vazduh branu iz sovjetskog doba, koja je pod ruskom kontrolom od prvih dana invazije. Kremlj je optužio Kijev za sabotiranje hidroelektrane.

Tim međunarodnih pravnih stručnjaka koji pomažu ukrajinskim tužiocima u istrazi rekao je da je "velika vjerovatnoća" da je rušenje brane izazvano eksplozivom koji su postavili Rusi.

Šef Evropske unije za zaštitu životne sredine Virginijus Sinkevičijus rekao je da zemlje EU koordiniraju hitne isporuke čamaca, skloništa, brana za vodu, medicinskog materijala i prečistača vode.

Kao odgovor na proboj brane, Poljska je rekla da bi Rusija trebalo da bude suspendovana iz Međuvladine međunarodne agencije za obnovljivu energiju, i zatražila je od EU da koordinira poziv za to u cijelom bloku - poziv koji su Estonija, Litvanija i Letonija podržale tokom sastanka ministara životne sredine sastanak.