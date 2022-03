Ukrajinski ministar: Pojačajte pritisak, potpuno izolujte Rusiju

LJVOV - Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba apelovao je danas na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju nakon, kako je rekao, "varvarskog napada ruskih snaga na Harkov".

"Varvarski raketni udari na centralni Trg slobode i stambenu četvrt Harkova. Putin nije u stanju da slomi ukrajinski otpor i zato u bijesu čini ratne zločine, ubija civile", poručio je Kuleba na društvenim mrežama, kako prenosi Rojters.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine je ocijenio da svijet "može i mora" da učini više.

"Pojačajte pritisak, potpuno izolujte Rusiju", zatražio je Kuleba preko društvenih mreža.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n