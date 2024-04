Ukrajinski oficir objasnio šta će se desiti ako padne Časov Jar

KIJEV - Gubitak Časov Jara otvoriće ruskoj vojsci direktan put ka Konstantinovki, a ukrajinske snage neće imati priliku da se učvrste na novim linijama odbrane, pošto one ne postoje - upozorava Mihael Onufer, zamjenik komandanta bataljona 5. odvojene jurišne brigade vojske Ukrajine.

On objašnjava da će gubitak Časova Jara značiti nestanak najmoćnijeg odbrambenog centra Oružanih snaga Ukrajine, nakon čega do same Konstantinovke nema drugih odbrambenih linija.

Onufer naglašava da ukrajinske oružane snage, povlačeći se iz Časova Jara, neće moći da se učvrste u selima, jer ne postoje neophodna utvrđenja i položaji na kojima bi mogli da drže odbranu duže vrijeme.

"Ako Časov Jar bude zauzet, počeće redovne borbe na terenu, pozicioni rat od sela do sela. Biće nam veoma teško da se učvrstimo u selima, jer ovde nema kapitalnih struktura, nema 'Azovstalja' i nema fabrika u kojima možemo dugo da držimo odbranu", opominje ukrajinski oficir.

U uslovima "pozicionog rata" ruske trupe imaju prednost u odnosu na ukrajinske oružane snage, vrlo brzo se ukopavaju i opremaju pozicije koje je tada gotovo nemoguće zauzeti - zaključuje Onufer, pišu ukrajinski portali, a prenosi agencija Srna.

U međuvremenu, prema ukrajinskim izvorima, situacija u vezi sa Časovim Jarom za Oružane snage Ukrajine je veoma teška, jer ruske jurišne grupe nastavljaju da potiskuju ukrajinske jedinice.

Prije dvije nedelje u borbu su ubačene specijalne snage Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, koje su uspjele privremeno da zaustave rusku ofanzivu, ali Rusi su sada opet pokrenuli žestoke udare na Časov Jar.

