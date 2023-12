Ukrajinski teniser na frontu: Rat protiv Rusije nemoguće dobiti

Aleksandar Dolgopolov, teniser iz Ukrajine, smatra da će njegova zemlja izgubiti rat protiv Rusije.

Prethodnih godinu dana Aleksandar Dolgopolov bio je u Kijevu, gdje je skupljao pomoć za vojsku. Odnedavno je na frontu u Zaporožju, u direktnom okršaju sa ruskim vojnim snagama. Bio je i pod Bahmutom koji je odavno pod ruskom kontrolom.

"Sjediš u rovu i nakon nekoliko rundi granata počinješ da uočavaš slijed događaja. Jedan minobacač tuče svaka dva minuta, a drugi 40 sekundi nakon njega. Bili smo u rovu 15 sati, bili smo poput zombija i pili energetska pića, a granate su se približavale. Prvo su bile na 30 metara, pa na 20, pa na 15 metara od nas. Mi smo bili metar ispod zemlje", prepričao je Dolgopolov za engleski "Daily Mail" i nastavio:

"Osjećate ih kako prolaze kroz vaše tijelo kada padnu na tlo i eksplodiraju. Čujete kada ih lansiraju i znate da imate oko 20 sekundi prije nego eksplodiraju. Za granate od 120 milimetara kažu da, ako sleti manje od osam metara od vas, ako vas geleri i ne pogode može doći do puknuća organa zbog eksplozije. Sjedite i ne možete ništa da uradite. Razmišljate mogu li pobeći iz rova i doći do automobila, a to je sigurno najgora odluka koju možete da napravite u toj situaciji."

Aleksandar Dolgopolov otkriva da se svaki dan sreće sa situacijama opasnim po život.

"Jedna granata pala je dovoljno blizu da smo svi mogli imati teške potrese mozga. Eksplozija je prošla ravno kroz mene. No, prošli smo dobro, a znate da nemaju neograničen broj granata, pa će u jednom trenutku svemu doći kraj. Skupo je tući bez prestanka. Kad su prestali, izašli smo i nastavili sa svojim dužnostima", ispričao je.

Dolgopolov se u vojsci Ukrajine specijalizovao za rukovanje bespilotnim letjelicama.

"Pokažete i namjestite gdje da puste eksploziv. Oni pogledaju video snimak i mogu tačno da vide protivničke položaje. Osim toga, tu je i prikupljanje svih drugih informacija, a dok naši vojnici napadaju, mi to kontrolišemo s neba. Naučiš kakvo oružje ima neprijatelj, kako zvuči, gdje mogu da te vide. Ako si se loša sakrio, počnu da pucaju na tebe", naveo je on.

Otkrio je bivši teniser koliko je teško biti u rovu.

"Nemaš što drugo da radiš, nego da ostaneš u rovu i nadaš se da te ništa pogoditi. Nedavno je poginuo jedan moj saborac, imao je 25 godina. Došao je iz Gruzije, da se bori za Ukrajinu. Bio je to bolan gubitak za nas. Što više vremena prolazi, vidiš više ljudi kako umiru oko tebe. Sve to je ostavilo traga na meni. Nisam srećan kao prije, život je stresniji. Nekad sam bio vrlo ležerna osoba, uvijek nasmijan i spreman na šalu. To je psihološki iscrpljujuće i svi plaćamo cijenu", ispričao je.

Dolgopolov predviđa teške dane za Ukrajinu.

"Nažalost, naši partneri nemaju cilj da mi pobijedimo. Svima je očito da dobijamo dovoljno oružja i municije tek da nastavimo dalje sa borbama, ali ne i da pobijedimo. Očito je da nemamo bilo čega da ovo završimo. Ako mi u borbu krenemo s pet oklopnih vozila, Rusi će ih izbaciti 15. Imaju više ljudi, imaju više gotovo svega, matematički nemoguće ih je pobijediti", zaključio je Dolgopolov.

Aleksandar Dolgopolov rođen je 1988. u Kijevu. Godine 2011. razmišljao je da promijeni državljanstvo i takmiči se pod zastavom Rusije. Tada do dogovora nije došlo i nastavio je da igra za Ukrajinu. U ljeto 2017. našao se u središtu skandala koji je potresao ATP, jer je bio upleten u namiještanje mečeva. Od početka oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije stavio se na raspolaganje vojsci.

