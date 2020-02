Ukrao mrtvačka kola sa pokojnikom ispred pravoslavne crkve pa imao udes

LOS ANĐELES - Jedan muškarac ukrao je mrtvačka kola sa tijelom ispred grčke pravoslavne crkve "Saint Anthony" u Los Anđelesu, javljaju lokalni mediji.

Prema prvim informacijama, vozilo je ukradeno pošto je jedan od radnika unosio tijelo druge osobe u crkvu. Policija je na društvenim mrežama apelovala na lopova da vrati tijelo, navodi "Skaj".

"Od svih loših odluka koje si napravio, napravi barem jednu dobru i vrati čovjeka i kovčeg", navodi se u "tvitu" šerifa.

U međuvremenu, svjedok je primijetio vozilo i obavijestio policiju koja se ubrzo upustila u potjeru za njim. Prilikom jurnjave, lopov se sa vozilom slupao na autoputu 110, a srećom niko nije bio ozbiljnije povrijeđen.

Policija nije objavila ime lopova, a takođe nije htjela da istakne o kojoj mrtvačnici je riječ.

"Veliko hvala Samarićaninu koji je pozvao policiju pošto je spazio mrtvačka kola. Takođe, želimo da izrazimo saučešće porodici koja je morala da se suoči sa ovom tragedijom", objavila je kancelarija lokalne policije na Twitteru.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena: Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1