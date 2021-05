Ukrao tijelo supruge iz mrtvačnice kovid-odjeljenja

Policija u Indiji privela je četiri osobe zbog sumnje da su sa kovid odjeljenja državne bolnice u Maharaštri ukrali tijelo žene koja je preminula od korona virusa.

Žena je preminula u zoru 17. maja, a suprug je odlučio da ukrade njeno tijelo kako bi obavio sve vjerske obrede pred sahranu.

"Žena je u bolnicu dovedena 23. aprila, ali je nažalost preminula 17. maja u 5 časova ujutru usljed pogoršanja stanja. Suprug je tražio da mu se preda tijelo kako bi bili obavljeni vjerski obredi pred sahranu, međutim, to mu nije bilo dopušteno zbog kovid-protokola", rekao je dr Sukdev Rathod.

On je dodao da je suprug počeo da se raspravlja sa osobljem bolnice i da je zahtijevao da preuzme tijelo.

"On je rekao da je njegovoj supruzi u nedjelju stigao negativan anti-genski test i da zato ima pravo da njeno tijelo prenese u rodni grad. Kada mu je zahtjev odbijen on je krišom ušao u bolnicu, iskoristio je to što su medicinski radnici imali pune ruke posla i iznio tijelo napolje", rekao je Rathod.

Da tijela nema poslije nekoliko sati ustanovili su radnici mrtvačnice, koji su se popeli na kovid odjeljenje da bi tijelo žene spustili u hladnjaču. Kada su zatekli prazan krevet, pozvali su policiju. Sumnja je odmah pala na supruga. Policija je sa njim obavila kratak razgovor, nakon čega je tijelo vraćeno.

Međutim, medicinske sestre su podnijele krivičnu prijavu protiv supruga i njegovih pomagača, tako da su na kraju svi privedeni i biće optuženi za teška krivična djela.

Podsjetimo, u Indiji korona nemilosrdno kosi već nekoliko nedjelja, a svakodnevno beleže na desetine i stotine hiljada novih slučajeva. U Nju Delhiju svakodnevno se vrši više od 500 kremacija, a pogrebnici i pored danonoćnog rada ne mogu da postignu da kremiraju sve preminule od kovida.