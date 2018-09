Ulazi li Njemačka u rat u Siriji?

Šta će se desiti ako sirijski pobunjenici u Idlibu budu napadnuti bojnim otrovima? Njemačka ne isključuje mogućnost da će se umješati u rat u Siriji više nego do sada. O tome se izgleda već uveliko priča…

Njemački Bundesver u borbi protiv vladinih trupa u Siriji? To je teško i pretpostaviti, ali izgleda da se o tome već uveliko razgovara među ekspertima njemačkog Ministarstva odbrane. I to u slučaju da pobunjenici u Idlibu budu napadnuti bojnim otrovima.

Eksperti smatraju da je vjerovatno da se to vrlo skoro može i dogoditi. Time bi bilo pogođeno tri miliona ljudi. Ako se situacija zaoštri, to će u bekstvo natjerati njih nebrojeno mnogo. Mnogi će umrijeti. Svi dosadašnji diplomatski napori da se situacija smiri - propali su.

Kako pišu novine u Njemačkoj, njemačka vlada već je vodila razgovore sa saveznicima u Vašingtonu, Parizu i Londonu o njenom mogućem jačem učešću. Da se o tome razgovaralo potvrdio je i portparol vlade u Berlinu Štefen Zajbert.

"Naravno da je Njemačka u kontaktu s partnerima i saveznicima, jer velika je zabrinutost u pogledu situacije u Idlibu zbog toga što bi moglo da se ponovi ono što je već viđeno na drugim ratnim poprištima u Siriji.“

A to bi moglo i samu Njemačku da dovede u potpuno novu situaciju. Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija su u aprilu na napade hemijskm oružjem odgovorile vazdušnim napadima. Njemačka tada nije učestvovala u tim napadima, a iz Berlina je saopšteno da to od njih niko nije ni tražio. A i da je neko zatražio, postavlja se pitanje da li je to ustavno-pravno za Njemačku moguće.

Liberali otvoreni, Ljevica protiv

Tabloid "Bild" piše da bi Bundesverovi avioni tipa "Tornado" mogli da budu dati na korišćenje. Njemačka je do sada u vojnim intervencijama u Siriji koristila izviđačke avione "Tornado" samo kada je riječ o ciljevima vezanim za teroriste tzv. "Islamske države".

Opsežnija akcija, kao što su napadi na ciljeve sirijske armije, zahtjevala bi saglasnost njemačkog parlamenta. A pozitivan odgovor parlamenta je sve, samo ne siguran.

Opreznu saglasnost je iskazao šef Liberala (FDP) Kristijan Lindner.

"Upotreba oružja za masovno uništenje, bojnih otrova, jeste zločin protiv čovečnosti koji se mora kazniti. To mora da uradi međunarodna zajednica. Ako pak međunarodna zajednica donese takvu odluku, onda i Njemačka može da učestvuje", rekao je Linder.

Ali se odmah i ogradio: situacija u Bundesveru, ali i njegova tradicija, gotovo da ne dozvoljavaju učešće u "ofanzivi".

U ime stranke Ljevice, kategoričan je bio šef njihove poslaničke grupe Ditmar Barč: "Smatram da je i trenutna njemačka podrška - pogrešna".

U svim ministarstvima koja bi u tu intervenciju eventualno bila uključena iskazuju uzdržanost. Savezna vlada sebi teško da može da dozvoli još jedan spor, s obzirom na ogroman sukob u vezi azilantske politike, ali i zbog toga što je interno pod velikim pritiskom. Na govorkanja o njemačkom učešću, predsjednica socijaldemokrata (SPD) Andrea Nales izrekla je jasno "ne". Ne treba nam sada još i tako nešto, praktično se moglo pročitati na licima predstavnika vlade.

(Deutsche Welle)