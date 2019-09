Uletio poršeom među pješake, četvoro poginulo, među njima i beba

BERLIN - Nepoznata osoba naletjela je automobilom marke “porše” na pješake na trotoaru u Berlinu, pri čemu su poginule četiri osobe, među njima i beba.

Kako navodi lokalni list “Berliner Morgenpost”, na licu mjesta je 25 vatrogasaca.

Nesreća se dogodila u naselju Mite.

Dvije osobe su povrijeđene.

Za sada nije poznato zašto je vozač uletio među pješake.

JUST IN: Porsche plows into pedestrians on sidewalk in Berlin, killing at least 4 people, including a child, and injuring 2 others - official pic.twitter.com/A15Z5stTIv