Ulice Moskve poplavljene nakon jake kiše (VIDEO)

​TEHERAN - Dvadeset odsto normalne mjesečne količine padavina u Moskvi palo je na grad u manje od jednog dana u subotu, tako da su ulice glavnog grada Rusije bile poplavljene, prema Ruskoj meteorološkoj stanici.

Aerodromi u Moskvi bili su prisiljene odgoditi ili otkazati više od 50 letova zbog snježnih padavina, izvijestila je u nedjelju "RIA Novosti".

Some roads in Moscow, Ruzzia have been flooded, with renewed freezing rain complicating the situation. And also a famine and sleet - such is the middle of December. pic.twitter.com/uBEMDoLivM