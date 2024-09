Umrla nakon porođaja u kući sekte: Prisutni događaj prenosili uživo

​PRAG - Žena iz Češke umrla je nakon porođaja kod kuće u centru kontroverzne sekte, dok je beba preživjela.

Do porođaja je došlo prošle nedjelje u mračnoj sobi sjedišta sekte "Life in the Heart" u Plasiju u blizini Praga.

Grupa živi zajedno u kući, a svoje teorije zavjere objavljuje na YouTubeu. Sekta je i porođaj prenosila uživo na svom kanalu, kada je došlo do drame.

Na snimku se vidi žena Linda kako rađa djevojčicu u krevetu. Članovi kulta okupili su se pored nje dok joj je beba ležala na grudima.

"Boli me stomak, nemam snage", rekla je žena.

Prema pisanju medija, majka i dijete su bile povezane pupčanom vrpcom čak 12 sati. Za to vrijeme stanje žene se naglo pogoršavalo.

U kasnijem snimku na YouTubeu, zabrinuti član kulta pita vođu sekte "Zar ne bi trebalo da uradimo nešto?".

Za to vrijeme, Lukaš S. (46), koji sebe naziva "Bogom budala", nastavlja snimanje. Tek kad mu Marijan, djetetov otac, vikne da je situacija opasna, on prekida prenos.

"Potrčao sam do toaleta. Linda je bila gola, sva zelena, i sjedila je na toaletu. Bila je bez svjesti", rekao je član sekte za češki novinski portal "Blesk".

Tek tada je otac djeteta pozvao hitnu pomoć, a oni su postupili prema uputstvima i počeli sa masažom srca.

Kada su bolničari stigli, prvo su presjekli pupčanu vrpcu, ali pomoć je za Lindu stigla prekasno.

U bolnici joj je proglašena moždana smrt, a u petak je isključena sa aparata. Djevojčica je dobro, prenose mediji.

Prema riječima advokata Lukaša S., svi umiješani se sada suočavaju sa optužbama za ubistvo iz nehata u Češkoj.

Vođa sekte je čak tvrdio da su za to krivi demoni. On i njegovi sljedbenici sada se suočavaju sa zatvorskim kaznama, prenosi "Telegraf".

